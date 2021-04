La Virgen Del Camino et le Real Ávila font match nul au stade municipal de Los Dominicos

04/03/2021 à 20:53 CEST

La Vierge du Chemin et le Real Avila Ils ont commencé la deuxième phase de la troisième division en faisant match nul lors du match d’ouverture organisé ce samedi dans le Stade municipal de Los Dominicos. Avec ce résultat obtenu en fin de match, les équipes étaient respectivement en deuxième et quatrième position.

Le match a débuté de manière excellente pour l’équipe locale, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Huarte à la minute 31, concluant la première mi-temps avec le score 1-0.

La seconde mi-temps a commencé positivement pour lui Real Avila, qui a égalé le match avec un but de Manu Moreira à 52 minutes, terminant ainsi le match avec un score de 1-1 à la lumière.

C’était un jeu avec plusieurs mouvements sur les bancs. le Real Avila a donné accès à Manu Moreira, De table et Ruben Ramiro pour Corozo, Aitor Asensio et Ruba et de la part de La Vierge du Chemin il a été remplacé Ésaü et Motta pour Chema Suarez et Christian F.

Avec cette cravate, les deux La Vierge du Chemin comme lui Real Avila ils ont réussi à marquer un point après le début de la deuxième phase de la troisième division.

Le deuxième jour La Vierge du Chemin jouera contre lui Mirandés B loin de chez soi, tandis que le Real Avila fera face au Atl. Bembibre à la maison.

Fiche techniqueLa Vierge du Chemin:Dani Freile, Christian S., Fran Perez, Lerma, Trust, Charly, Alex Matos, Mansilla, Huarte, Christian F. (Motta, min.88) et Chema Suárez (Esaú, min.70)Réel Avila:Brian Jaén, Carlos Pascual, Tena, Marcos Isla, Manuel Sánchez, Domin, Rubiato, Sergio Ramos, Ruba (Rubén Ramiro, min 90), Aitor Asensio (De Mesa, min 46) et Corozo (Manu Moreira, min 46 )Stade:Stade municipal de Los DominicosButs:Huarte (1-0, min.31) et Manu Moreira (1-1, min.52)