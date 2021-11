La Virginie a été le début de nombreuses victoires pour les républicains et d’une guerre civile pour les démocrates – RedState

Les démocrates de la Chambre avaient presque réglé leur projet d’inclure la réforme de l’immigration dans le plan de dépenses sociales du président Joe Biden alors que les scrutins fermaient en Virginie. Mais mercredi matin, avec la défaite des démocrates dans l’Ancien Dominion, des modérés paniqués exigeaient des changements clés à cet accord – refusant de prendre un vote politiquement toxique sur une politique vouée à l’échec au Sénat. C’est l’un des premiers signes d’une aile centriste nouvellement enhardie à s’affirmer comme le moteur de l’agenda de Biden après la défaite flagrante de mardi soir dans un bastion autrefois bleu. Et comme certains démocrates ont fait valoir que le blocage du projet de loi sur les dépenses sociales du parti avait nui à leurs perspectives électorales, le modéré le plus puissant de l’édifice a déclaré que le contraire était vrai et que les électeurs étaient « morts de peur ».

Des démocrates comme Joe Manchin de Virginie-Occidentale sont maintenant beaucoup plus habilités qu’ils ne l’ont jamais été, appelant à la prudence et à la rationalisation au sein du parti au lieu de l’urgence promue par les démocrates.

« Le message qui a vraiment été envoyé, si nous voulons faire quelque chose, faisons-le bien. Assurons-nous que les gens sachent ce qu’il y a dedans », a déclaré Manchin après la victoire de Youngkin. « Nous parlons de la refonte de l’ensemble du code des impôts. C’est mammouth, totalement. Nous n’avons eu aucune audience, aucune audience publique. Vous n’avez pas pu vous asseoir et écouter une audience. Aucun de nous ne l’a fait.

À cause de Youngkin, Manchin est peut-être passé du statut de mouton noir du parti à son chef officieux. De nombreux démocrates souscriront probablement à l’école de pensée Manchin/Sinema et rejettent un récit du parti démocrate qui s’est avéré être une idée perdante. Leurs emplois peuvent très bien en dépendre.

Cependant, les démocrates d’extrême gauche ne lâcheront pas prise si facilement. Ils ont goûté au pouvoir et sont devenus depuis quelques années la grand-voile du navire du Parti démocrate. Leur fanatisme idéologique ne permet pas de revenir au centre. Comme ils l’ont clairement indiqué sur les réseaux sociaux et dans divers articles, ils pensent que le problème n’était pas qu’ils étaient trop radicaux dans leur pensée, c’est qu’ils sont trop lents.

Comme mon collègue Nick Arama l’a souligné, de nombreux gauchistes se racontent des histoires pour rationaliser un politicien qui était l’incarnation par excellence du démocrate moderne perdrait face à un homme qu’ils essayaient de convaincre que tout le monde était le nouveau Trump.

Joy Reid a commencé à dire à tout le monde que « l’éducation » n’est qu’un « code pour« les parents blancs n’aiment pas l’idée d’enseigner sur la race ». »

Le chroniqueur du Daily Beast Wajahat Ali et l’écrivain d’Atlantic Jemele Hill ont tous deux déclaré à Twitter (mais surtout eux-mêmes) que Youngkin avait gagné parce que l’Amérique est toujours une nation suprémaciste blanche. Ceci, bien sûr, en dépit du fait que les républicains ont voté pour un lieutenant-gouverneur à Winsome Sears, la première femme noire à occuper ce poste en Virginie.

Mais de plus, les dirigeants démocrates agissent comme les mules fouettées par ces idéologues. Pelosi n’est pas disposé à adopter l’approche plus prudente et réfléchie de Manchin. Au lieu de cela, elle essaie d’appuyer sur la pédale de dépenses qui sont clairement plus motivées idéologiquement que sensées, comme Politico l’a souligné :

Pelosi va de l’avant de toute façon, déclarant avant l’heure du déjeuner mercredi qu’un accord final sur la facture d’environ 1,75 billion de dollars de Biden était imminent tout en promettant de rajouter des congés familiaux payés, l’une de ses principales priorités, malgré l’opposition de Manchin. Pourtant, il n’y a aucun signe d’une percée réelle et immédiate qui mettra ce projet de loi – ou la législation bipartite sur les infrastructures – sur le bureau de Biden. Le simple fait de faire passer les priorités de Biden à la Chambre sera toujours un lourd fardeau, les conflits internes du parti étant davantage exposés après la perte de Terry McAuliffe. Faire adopter un projet de loi sur les dépenses sociales de la ligne de parti par un Sénat à 50-50 avec le rythme délibératif de Manchin est une tout autre bête.

Un seul de ces groupes peut gagner car aucun de ces groupes ne sera prêt à céder à l’un ou l’autre. Pour les Manchinites, c’est une bataille qu’ils devront gagner s’ils veulent sauver le Parti démocrate du radicalisme qui l’a infecté.

Les électeurs devront prendre position contre leurs pairs radicaux, ce qui peut être aussi plus facile à dire qu’à faire, mais c’est une bataille qu’ils n’auront pas d’autre choix que de mener. Soit le navire démocrate des imbéciles coule sous les flots, soit le parti démocrate se transforme en une organisation plus agréable aux Américains.