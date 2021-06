La Virginie-Occidentale et l’Arizona aimeraient un mot avec leurs sénateurs 10z viral

— de Daily Kos

La déconnexion entre les opposants démocrates à la réforme de l’obstruction systématique (qui peut maintenant inclure la sénatrice Dianne Feinstein, même si elle a certes été confuse sur la question au cours des derniers mois) et la réalité sur le terrain que tout le monde sauf eux peut voir se transforme en une véritable colère . Pour Joe Manchin et Kyrsten Sinema, cette colère frappe à la maison. Littéralement, chez eux, dans leur pays d’origine.

En Virginie-Occidentale, les militants se mobilisent en réponse au rejet par Manchin des dirigeants de la NAACP de Virginie-Occidentale le mois dernier et à la piètre justification de ne pas signer le S.1, le projet de loi sur les droits de vote pour le peuple. Il n’a passé que 15 minutes au téléphone avec les dirigeants de la NAACP avant de passer l’appel au personnel. “Nous étions très insatisfaits de sa réponse et du peu de réunion qu’il a eue avec nous”, a déclaré Owens Brown, président de la West Virginia NAACP. Puis, malgré le suivi de Brown, le WV NAACP n’a pas appris que Manchin s’opposait à S.1 jusqu’à cet éditorial du 6 juin, celui où il a déclaré qu’il s’opposait à la restauration des droits de vote. “Il a choisi son camp, et son camp n’est pas la communauté noire”, a déclaré Jennifer Wells, organisatrice principale de Community Change Action, qui souhaite rappeler à Manchin que les électeurs noirs de Virginie-Occidentale ont été la clé de sa victoire serrée la dernière fois. « Si nous nous asseyions tous sur nos mains et restions à la maison, nous aurions un impact. »

C’est le message que les militants de l’Arizona veulent que Kyrsten Sinema entende également. Alejandra Gomez, codirectrice exécutive du groupe d’organisation communautaire LUCHA, a aidé à faire élire Sinema. Elle a fait du porte-à-porte en 2018 en Arizona et a aidé Sinema à remporter sa victoire de trois points, et maintenant elle est énervée par ce qu’elle et d’autres militants de l’Arizona considèrent comme une trahison totale.

“Ce qui s’est passé est une gifle complète pour nos membres, pour le travail qu’ils ont accompli et pour le changement qu’ils essaient d’apporter dans nos communautés”, a déclaré Gomez. « Si elle ne fait pas partie de la solution, elle fait partie du problème. Et ce que nous voyons, c’est qu’elle se présente comme une leader bipartite, mais nous n’avons pas encore vu où en est le bipartisme. Elle n’a rien fait.

“Nous sommes prêts à soutenir un candidat viable qui est prêt à représenter nos communautés”, a déclaré Gomez, et lorsqu’on lui a demandé si cela risquait un républicain de remporter le siège, elle ne mâche pas ses mots. “Nous avons déjà un républicain à ce siège”, a-t-elle déclaré.

Ce n’est pas une menace en l’air. Le virage brusque de Sinema vers la droite a entraîné une forte baisse de ses chiffres d’approbation selon le suivi de Civiq, comme Markos l’a détaillé en mars et à nouveau en mai. Fin mars, son taux de faveur s’élevait à 24 %, un quart seulement des électeurs l’approuvaient, tandis que 44 % la désapprouvaient. Ces chiffres ont eu lieu début mai.

Ces chiffres ne s’améliorent pas du tout pour elle en juin. Ils ne suivent pas du tout sa tendance, jusqu’à 47 % de points défavorables parmi tous les électeurs.

Aie. Sinema est passé d’une note nette favorable de +6 à -20 en mars, à -24 maintenant.

Peut-être qu’elle pense qu’elle rattrapera tout ce terrain avec les républicains. Peut-être pense-t-elle que le sénateur Mitch McConnell sera indulgent avec elle en 2024 parce qu’elle a traîné à la frontière avec le sénateur républicain John Cornyn. Peut-être qu’elle est complètement délirante. Voici ce que les électeurs républicains pensent d’elle :

Elle va devoir obtenir des résultats, et c’est ce qu’elle essaie de faire avec le groupe sénatorial bipartite sur les infrastructures qui peut ou non être parvenu à une sorte d’accord cette semaine. “Je pense qu’elle espère pouvoir négocier une sorte d’accord”, a déclaré à CNN Julie Erfle, consultante en communication en Arizona et chroniqueuse d’AZMirror. “Si elle peut le faire, je pense qu’elle a gagné et elle peut dire” écoutez, le bipartisme fonctionne “. Elle doit montrer quelque chose pour prendre cette position, elle doit montrer des victoires politiques. »

Le problème pour Sinema est qu’elle ne contrôle rien de tout cela. Joe Manchin non plus, malgré toutes les génuflexions qu’il a reçues ces derniers temps.

McConnell est en contrôle. Il est en charge des votes républicains, et il ne laissera pas 10 d’entre eux faire quoi que ce soit pour faire avancer un programme démocrate populaire. Il sera plus qu’heureux de voir Manchin et Sinema s’embraser avec les électeurs.

