La Virginie va retirer le piédestal de la statue de Robert E. Lee à Richmond : « conclusion réussie »

Le piédestal sur lequel une statue controversée du général confédéré Robert E. Lee s’est tenue pendant 131 ans à Richmond, en Virginie, devrait être retiré, a annoncé dimanche le gouverneur Ralph Northam.

Le terrain qui abritait à la fois la statue et le socle sera restitué à la ville, a expliqué le gouverneur démocrate de l’État dans un communiqué de presse.

« Ce terrain est au milieu de Richmond, et les habitants de Richmond détermineront l’avenir de cet espace », a déclaré Northam. « Le Commonwealth retirera le piédestal et nous prévoyons un retrait en toute sécurité et une conclusion réussie de ce projet. »

Le piédestal avait été défiguré par des graffitis profanes et anti-policiers.

La statue de Lee, qui a été démantelée en septembre, était la dernière figure confédérée restante à rester sur l’avenue historique des Monuments de la ville, après avoir fait l’objet d’une intense controverse après la mort de George Floyd en mai 2020.

Peu de temps après la mort de Floyd en garde à vue, le maire de Richmond, Levar Stoney, a ordonné des ressemblances à proximité de Confederate Gens. JEB Stuart et Stonewall Jackson sont retirés, ainsi que le commandant de la marine confédérée Matthew Fontaine Murray. Les manifestants avaient auparavant renversé une statue du président confédéré Jefferson Davis.

La statue du général confédéré Robert E. Lee est baignée de soleil tardif sur Monument Avenue à Richmond, en Virginie, le lundi 6 septembre 2021. La statue doit être retirée par l’État le mercredi 8 septembre, après un décision de la Cour suprême de Virginie. (Photo AP/Steve Helber)

Northam a décidé de retirer la statue de Lee à peu près au même moment, mais un litige devant les tribunaux avait retardé le retrait de la statue de Lee car elle se trouvait sur un terrain appartenant à l’État. La Cour suprême de Virginie a finalement statué dans une décision de 7-0 que la statue pouvait tomber. Une fois retiré, il a été scié en deux morceaux pour le stockage.

« Le Commonwealth de Virginie retirera la plus grande statue confédérée restant aux États-Unis – la statue de Robert E. Lee sur Monument Avenue à Richmond – le mercredi 8 septembre, après autorisation des trois branches du gouvernement de l’État, y compris une décision unanime la semaine dernière par la Cour suprême de Virginie », a annoncé l’État dans un communiqué de presse à l’époque.

Les équipes travaillent pour enlever l’un des plus grands monuments restants du pays à la Confédération, une statue imposante du général confédéré Robert E. Lee sur Monument Avenue, le mercredi 8 septembre 2021, à Richmond, en Virginie (AP Photo/Steve Helber, Pool ) (AP Photo/Steve Helber, Piscine)

TRUMP DEPLORE LE RETRAIT DE LA STATUE DE ROBERT E. LEE DE RICHMOND

L’ancien président Donald Trump a publié une déclaration déplorant le retrait de la statue à l’époque, déclarant en partie : « Notre culture est en train d’être détruite et notre histoire et notre patrimoine, bons et mauvais, sont en train d’être éteints par la gauche radicale, et nous ne pouvons pas laisser ça arrive! »

Northam a fait face à sa propre controverse raciale en 2019, concernant une photo d’annuaire de ses jours à l’université.

Des manifestants avec des boucliers et des masques à gaz attendent l’action de la police alors qu’ils entourent la statue du général confédéré Robert E. Lee sur Monument Avenue, le mardi 23 juin 2020, à Richmond, Virginie (AP Photo/Steve Helber)

Michael Lee de Fox News a contribué à ce rapport.