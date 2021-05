La visibilité de la vaccination deviendra un générateur de confiance pour la récupération des voyages: Ritesh Agarwal, fondateur et PDG, OYO Rooms

Pour la plupart des voyageurs, ils peuvent choisir de réserver des hôtels avec du personnel vacciné, ce qui permet de soutenir le tourisme intérieur dans les mois à venir.

OYO lance VaccinAid en tant que première fonctionnalité de l’industrie! Étant donné que la vaccination contre le virus est devenue l’outil le plus important pour lutter contre le COVID-19, OYO a déployé VaccinAid, une initiative notable de visibilité des vaccins pour sensibiliser et renforcer le renforcement social des petits et moyens hôtels et foyers pour se faire vacciner contre le COVID-19 . OYO croit également que la visibilité des vaccins. Ritesh Agarwal, le fondateur et PDG d’OYO Rooms a tweeté: «Nous lançons une première fonctionnalité de l’industrie, Vaccin Aid, pour montrer le statut de vaccination auto-déclaré du personnel des hôtels dans les OYO.» Notamment, avec cette initiative VaccinAid, OYO est devenue la première application de l’écosystème du voyage à indiquer le statut vaccinal du personnel de l’hôtel.

Un récent sondage interne réalisé par OYO auprès des consommateurs a indiqué que 87% des répondants ont déclaré qu’ils préféreraient rester dans des hôtels avec du personnel vacciné à leur retour. Pour les voyageurs, l’avantage qu’offre VaccinAid est qu’il les aidera à gagner en visibilité sur les maisons de vacances et les hôtels avec du personnel vacciné, que ce soit la première ou la deuxième dose du vaccin COVID-19. Cela permet aux voyageurs et aux utilisateurs d’applications de finaliser leurs choix de réservation d’hôtel.

1 / La vaccination est l’intervention la plus importante contre le COVID-19. Nous lançons une première fonctionnalité de l’industrie, VaccinAid, pour montrer le statut de vaccination auto-déclaré du personnel des hôtels dans les OYO. pic.twitter.com/lI9fYlmlLt – Ritesh Agarwal (@riteshagar) 11 mai 2021

2 / Nos enquêtes clients montrent que 87% préféreront les hôtels avec du personnel vacciné lorsqu’ils prévoient de voyager à nouveau. La visibilité de la vaccination, lorsqu’elle est autodéclarée en temps opportun et avec précision, deviendra un facteur de confiance pour le rétablissement du voyage. – Ritesh Agarwal (@riteshagar) 11 mai 2021

3 / VaccinAid est notre petite tentative pour promouvoir la cause plus large de la vaccination auprès de nos clients ainsi que de nos partenaires hôteliers et de leur personnel. – Ritesh Agarwal (@riteshagar) 11 mai 2021

Pour la plupart des voyageurs, ils peuvent choisir de réserver des hôtels avec du personnel vacciné, ce qui permet de soutenir le tourisme intérieur dans les mois à venir.

Déplacement d’urgence pendant le verrouillage

Avec la deuxième vague de COVID-19 qui nous frappe gravement et de nombreux États, dont le Karnataka, annonçant un verrouillage complet, les voyages d’urgence sont rendus possibles avec des protocoles de sécurité comme priorité absolue.

Selon Savaari Car Rentals, de nombreuses personnes optent actuellement pour un service aller simple afin de se faire déposer dans leur ville natale. Soulignant cet aspect, Savaari Car Rentals a déclaré à Financial Express Online qu’il avait constaté une augmentation de 35% de son service aller simple depuis le début de la deuxième vague de COVID-19. Peu des itinéraires les plus populaires du Karnataka qui ont vu la demande doubler pour le service à sens unique sont Bangalore-Mangalore; Bangalore-Hyderabad et une foule d’autres villes aussi.

Dans les mois à venir, des protocoles de sécurité détermineront les choix liés aux choix de voyage et aux réservations d’hôtel. Comme l’a justement tweeté le fondateur et PDG d’OYO, Ritesh Agawarl, «La visibilité de la vaccination deviendra un générateur de confiance pour la reprise des voyages.»

