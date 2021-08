La visioconférence VR est arrivée, avec un attrape

Le confinement lié au COVID-19 a radicalement changé nos vies. Cela est particulièrement vrai dans notre vie professionnelle, car beaucoup d’entre nous se retrouvent à faire leur travail à distance. Cela s’est traduit par une montée en puissance de la technologie qui nous rassemble même lorsque nous sommes séparés. Après tout, nous avons encore besoin de moyens d’avoir ces conférences téléphoniques très importantes. C’est là que Zoom, Google Meet et d’autres sont intervenus. Le dernier concurrent de Zoom, Horizon Workrooms, ajoute une étape de réalité à l’expérience. La question est, pouvons-nous vraiment faire confiance à la visioconférence VR, étant donné qui est au cœur de celle-ci ?

Horizon Workrooms donne vie à la visioconférence VR

Facebook a récemment dévoilé un aperçu très intéressant de ses plans pour favoriser la collaboration à l’avenir. Son nouveau concurrent au zoom ajoute la réalité virtuelle à la conférence téléphonique. Avec Workrooms, Facebook a créé une application de visioconférence qui utilise un casque VR pour vous offrir, à vous et aux autres, une expérience immersive.

Construit autour de l’Oculus Quest 2, Horizon Workrooms offre un mouvement naturel dans votre réunion virtuelle. Il permet aux utilisateurs de refléter leur ordinateur de bureau ou leur ordinateur portable en tant que poste de travail virtuel, et il identifie même certains des claviers les plus populaires pour les afficher dans votre espace virtuel. Cela donne à votre réunion virtuelle un aspect très similaire aux jours avant la pandémie, lorsque vous pouviez emporter votre ordinateur portable dans une salle de réunion.

Une nouvelle expérience de collaboration à distance

Ce nouveau logiciel est disponible en version bêta gratuite, et Peter Allen Clark de Time l’a déjà fait pour un essai routier. Ce qu’il a trouvé est un espace de rassemblement de réalité virtuelle différent de presque tout ce qui existe.

Avec Horizon Workrooms, votre espace de réunion est un bureau virtuel. Tout le monde est représenté par la technologie d’avatar de dessin animé que Facebook a ajoutée à Oculus au fil des ans. Les capteurs de l’Oculus Quest 2 permettent un suivi des mains très impressionnant et plus encore. Selon Clark, il a utilisé des gestes de la main simples, pour la plupart réactifs, pour rejoindre une réunion, aménager une salle ou même afficher son écran d’ordinateur.

La technologie d’avatar dans Workrooms comprend également ce que Clark décrit comme « une synchronisation labiale étonnamment bonne ». Il dit que lorsque quelqu’un parle, vous pouvez presque lire sur les lèvres de son avatar. Bien sûr, cela ne va pas sans problèmes. Il est facile de se laisser distraire par la technologie et de se retrouver à regarder les avatars de vos collègues alors que vous ne devriez vraiment pas l’être.

La clé dans les rouages ​​d’un outil de collaboration impressionnant

Il y a un problème majeur avec ce logiciel de réunion virtuelle par ailleurs impressionnant. Il est fait par Facebook. L’utilisation de Workrooms signifie la possibilité de donner à Facebook l’accès à encore plus d’informations que vous ne le permettez déjà.

Rejoindre la salle de travail VR nécessite un compte Horizon Workrooms, ainsi qu’un compte Oculus. Pour avoir un compte Oculus, vous devez avoir un compte Facebook. Cela signifie trois comptes distincts pour tirer le meilleur parti de l’application.

Pour moi, cela revient toujours au facteur Facebook. Oui, j’utilise Facebook, mais surtout comme un mal nécessaire. Le réseau de médias sociaux est de plus en plus surveillé ces derniers temps. Il a été accusé d’avoir permis la désinformation concernant la propagation des élections de 2020. Facebook a été critiqué pour ne pas avoir supprimé les fausses informations sur COVID-19. Le réseau reste une source prolifique de discours de haine et d’extrémisme.

Même avant tout cela, il y avait le problème de votre vie privée sur Facebook. Pour moi, c’est la plus grande préoccupation. Les paramètres de confidentialité de Facebook sont difficiles à naviguer pour les personnes les plus averties en technologie. Facebook insiste sur le fait que le logiciel ne transférera aucune de vos conversations ou documents sur le réseau de médias sociaux. Chaque communiqué de presse indique « Facebook et les applications tierces n’accèdent pas, ne visualisent pas et n’utilisent pas ces images ou vidéos pour cibler des publicités ».

Malheureusement, Facebook a inversé le cours de diverses questions de confidentialité tant de fois dans le passé. Même ceux qui pensaient ne pas avoir de compte Facebook se sont malheureusement retrouvés sur le réseau social. Je ne sais pas si je ferais confiance à l’entreprise avec ce qui devrait être des discussions et des documents confidentiels. Ne vous méprenez pas, Horizon Workrooms ressemble à un outil fantastique. Je souhaite juste qu’il soit développé par une organisation plus digne de confiance.