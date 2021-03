La vision blanche du MCU: 5 films ou émissions Marvel dans lesquels il pourrait apparaître après WandaVision

Invasion secrète

Bien sûr, pour tout ce dont White Vision est manifestement capable, il a encore beaucoup à apprendre s’il va devenir un héros. À cet égard, j’imagine que son premier plan d’action serait de rechercher autant de connaissances que possible sur le monde extérieur et au-delà. Alors, peut-être, quand il a volé hors de l’Hexagone, il a continué à monter de plus en plus haut jusqu’à ce qu’il atteigne l’espace.

Si cela sonne vrai, White Vision a alors de bonnes chances de croiser Nick Fury (Samuel L.Jackson), qui sera bientôt à la tête de sa propre série exclusive Disney + appelée Invasion secrète qui le jumelle à nouveau avec Talos (Ben Mendelsohn) et d’autres Skrulls contre des ennemis d’un autre monde. Si vous me demandez, le synthezoïde ne pourrait pas recevoir un meilleur mentorat de super-héros que d’une race d’extraterrestres métamorphosés et de l’homme responsable de la mise en place des Avengers.