Le prochain film de l’ancienne star de Last Man Standing Kaitlyn Dever la mettra en vedette dans un environnement inattendu. Dever joue dans Rosaline, une version comique de Roméo et Juliette de William Shakespeare produite par 20th Century Studios pour Hulu. La première photo de Dever dans le rôle titre est sortie vendredi, lors du Disney+ Day. Rosaline sortira sur Hulu en 2022.

Rosaline est basé sur le roman de Rebecca Serle When You Were Mine, qui raconte l’histoire de Roméo et Juliette du point de vue de la cousine de Juliette, Rosaline. Elle est décrite comme une « jeune femme pointue mais idéaliste » qui est également sortie avec Roméo avant qu’il ne commence à sortir avec Juliette. Au début de l’histoire, Rosaline se concentre sur la reconquête de Roméo, mais elle décide bientôt d’aider les amants maudits à se remettre ensemble. (Bien sûr, cela ne se passe pas si bien pour l’un ou l’autre à la fin, mais Rosaline ne le sait pas !)

Rosaline, avec @KaitlynDever, est une nouvelle version comique de « Roméo et Juliette » de Shakespeare racontée du point de vue de la cousine de Juliette, Rosaline… qui se trouve être l’ex-petite amie de Roméo. 😬 Le film original réalisé par @Karen__Maine sera présenté en première sur @Hulu en 2022. pic.twitter.com/xvBq6wrA3A – Studios du 20e siècle (@20thcentury) 12 novembre 2021

Karen Maine, qui a réalisé des épisodes de Starstruck de HBO Max et a écrit le film acclamé de Jenny Slate en 2014 Obvious Child, a été embauchée pour diriger Rosaline. Le scénario a été écrit par Scott Neustadter et Michael H. Weber, la même équipe derrière (500) Days of Summer. Isabela Merced (Dora et la cité d’or perdue) joue Juliette et Kyle Allen (American Horror Story) joue Roméo. Bradley Whitford, Minnie Driver et Christopher McDonald sont également à l’affiche.

Dever, 24 ans, réalise des films et des émissions de télévision depuis 2009. Elle est devenue célèbre dans Last Man Standing en tant que l’une des filles à l’écran de Tim Allen, mais a marqué son rôle décisif dans le film Booksmart d’Olivia Wilde en 2019. Elle a récemment joué dans l’adaptation cinématographique de Dear Evan Hansen et peut être vue dans Hulu’s Dopesick, une série limitée sur la crise des opioïdes aux États-Unis.

Dopesick a diffusé huit épisodes, la finale étant sortie le 17 novembre. Dever a joué le rôle de Betsy, qui est devenue accro à l’OxyContin après que son médecin (joué par Michael Keaton) lui a prescrit le médicament pour traiter ses maux de dos. Bien que Betsy soit un personnage fictif, Dever a compris que Betsy était soumise à une pression supplémentaire car elle représente tant de personnes réelles aux prises avec une dépendance aux opioïdes.

« Ce qui m’est devenu si clair immédiatement quand j’ai lu le script, c’est que nous avons pu en faire une histoire et permettre aux gens de vraiment mieux comprendre cela et d’ouvrir les yeux de tout le monde sur l’injustice de cette crise », a récemment déclaré Dever. a déclaré Entertainment Weekly. « Nous le voyons des deux côtés. Nous le voyons du côté de la famille Purdue Pharma/Sackler, et nous avons également un aperçu de la façon dont cela affecte vraiment les victimes. Chaque fois que je peux faire partie de projets qui font avancer l’aiguille, lancent une conversation ou permettent aux gens de se sentir vus par un projet d’une manière ou d’une autre, c’est un rêve devenu réalité. »