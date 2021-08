C’était rapide. Lundi, Politico a déclaré que « la Maison Blanche continue de maintenir la frontière sud largement fermée pendant la pandémie ». Pourtant, jeudi, Politico a averti : « La vision de Biden pour la frontière a fait faillite. Mais qu’est-ce que le plan B ? »

Alors pourquoi ce changement radical ? La réponse pourrait-elle être le gouverneur Ron DeSantis qui a donné mercredi une réponse brûlante à Joe Biden qui a critiqué le gouverneur de Floride pour son approche de la pandémie de COVID-19 ?

DeSantis a particulièrement critiqué l’échec de la politique frontalière de Biden : « Pourquoi ne faites-vous pas votre travail, pourquoi ne sécurisez-vous pas cette frontière ? Jusqu’à ce que vous fassiez cela, je ne veux pas entendre de bruit sur COVID de votre part. »

Cela aurait pu être la cause de l’attaque de panique soudaine de jeudi à Politico par les correspondantes Sabrina Rodriquez et Anita Kumar. Et le sous-titre ajoutait à la panique frontalière du titre de leur histoire : « La migration saisonnière n’est plus l’explication opérationnelle de ce qui semble être un nombre record d’arrestations aux frontières cette année.“

Le président Joe Biden a annulé en mars un pic du nombre de migrants arrivant à la frontière américano-mexicaine en raison, au moins en partie, des mois d’hiver étant le moment le plus sûr pour faire le voyage. « Cela se produit chaque année en solitaire », a-t-il déclaré. Six mois après le début de son mandat, Biden et son équipe se sont trompés. Le nombre de migrants appréhendés à la frontière ne baisse pas cet été, alors même que la chaleur rend le voyage vers les États-Unis plus dangereux. Au lieu de cela, il a atteint un sommet en 21 ans – et il y a aussi un nombre record d’enfants non accompagnés qui arrivent.

Ce qui est également ressorti, c’est ce coup pas si subtil contre le «tsar de la frontière» principalement MIA de Biden: «En mars, Biden a fait appel à la vice-présidente Kamala Harris pour s’attaquer aux causes profondes de la migration du Guatemala, du Honduras et d’El Salvador. Elle a voyagé au Guatemala et au Mexique et a depuis visité la ville frontalière d’El Paso, au Texas. Son bureau a refusé de commenter cette histoire.“

Enfin, nous arrivons au cœur du revirement paniqué de Politico sur les crises frontalières : «

Les agents du Parti républicain disent qu’ils pensent que les problèmes frontaliers les aideront à reconquérir le Congrès lors des élections de mi-mandat l’année prochaine. Et les sondages montrent systématiquement que c’est l’un des problèmes les plus vulnérables de Biden.

Curieusement, tout le monde chez Politico ne semble pas encore avoir reçu le nouveau message frontalier. Gary Fineout s’est moqué de DeSantis dans le Politico Florida Playbook de jeudi en essayant de changer le sujet de sa réponse COVID-19 à la frontière avec «Mais attendez, la frontière…».

Euh, Gary. Vous devriez peut-être prendre contact avec vos collègues de Politico, car ils prennent désormais au sérieux la crise frontalière en raison de la menace qu’elle représente pour l’avenir politique de Biden et des démocrates que le même DeSantis dont vous vous êtes moqué a mis au premier plan mercredi.