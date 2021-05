La vision de Netflix sur le fil de super-héros révisionniste graveleux

Avec Jupiter’s Legacy, Netflix continue d’étendre son rôle dans l’arène des super-héros. Maintenant que son partenariat avec Marvel sur des émissions comme Daredevil, Jessica Jones, The Punisher et plus est terminé, le méga streamer a construit son catalogue avec des titres comme The Umbrella Academy, She-Ra, Warrior Nun – maintenant Jupiter’s Legacy.

Netflix semble avoir sa propre version interne de chaque genre à la mode sous le soleil. Ozark, Shadow and Bone, The Crown, BoJack Horseman et d’autres séries originales de Netflix ont tendance à puiser dans l’air du temps. L’héritage de Jupiter est, quant à lui, assez fermement dans la même timonerie que Watchmen de HBO et The Boys d’Amazon.

Mais heureusement, il offre une nouvelle tournure sur le genre de super-héros révisionniste sombre et graveleux bien usé. Il se présente à lui seul comme une entrée digne dans l’espace de plus en plus encombré.

De quoi parle l’héritage de Jupiter?

Basé sur la série Image Comics de Mark Millar et Frank Quietly, Jupiter’s Legacy imagine un monde avec sa propre classe de super-héros de célébrités. Alors que la première génération de héros commence à vieillir en dehors de l’entreprise, ils se tournent vers leurs enfants pour qu’ils prennent le relais. Depuis plus de 100 ans, une «Union» de super-héros se bat pour la justice, sous la direction et le code moral strict de Sheldon Sampson, alias l’utopiste.

L’histoire alterne entre les chronologies, révélant les origines des héros aînés d’aujourd’hui. Pendant la Grande Dépression, alors que l’entreprise familiale s’effondre, Sampson se lance dans un voyage de découverte de soi. Dirigé par des visions mystérieuses, il recherche les forces qui finiront par habiliter les six super-héros originaux de la Terre. De nos jours, il cherche à garder sa super-famille ensemble et à assurer son héritage alors que le monde autour de lui change. Pendant ce temps, de jeunes héros, y compris ses enfants, cherchent à se frayer un chemin.

La vérité, la justice et le rêve américain

Il y a beaucoup à aimer dans Jupiter’s Legacy.

Josh Duhamel ancre une forte distribution en tant qu’utopiste dans l’héritage de Jupiter. Il donne au personnage un degré de profondeur qui aide à porter le spectacle. Si vous êtes habitué à son gars de l’armée macho d’une note de la franchise Transformers, vous verrez ce qu’il peut faire avec un peu de répit et du matériel intelligent avec lequel travailler.

Leslie Bibb, Ben Daniels et Matt Lanter rejoignent Duhamel en tant que héros pionniers, plus que de supporter leur poids. Parmi la jeune génération, Elena Kampouris, Andrew Horton, Ian Quinlan et YouTuber Anna Akana ont mis des visages convaincants sur la lutte des Millennial / Gen Z pour arriver à l’âge adulte dans un monde défini par la dernière génération.

Passer le manteau

La chronologie de Jupiter’s Legacy est l’une de ses grandes forces. Alors que Watchmen s’attaque également à différentes générations de héros, Jupiter’s Legacy suit un groupe central. Cela ajoute un sentiment de continuité au mélange. Je me suis toujours demandé comment Superman, avec son lent processus de vieillissement, pourrait réagir à l’évolution des normes sociales et de la politique. L’héritage de Jupiter y va.

En nous donnant des héros apparus pendant la Grande Dépression, nous voyons un code de héros défini par un rêve américain brisé. Ce n’est pas un hasard si cette version des Avengers ou de la Justice League s’appelle l’Union, recadrant les héros comme des travailleurs avec des droits et des responsabilités. C’est une prise intelligente, présentant les héros comme des ouvriers, défendant l’action collective à son meilleur (hypothétique).

La nécessité pour les nouvelles générations de se définir se marie bien avec ces thèmes. L’héritage d’une personne ne peut pas définir tout ce qui vient ensuite. Les temps changent et les gens – héros, politiciens, Joes moyens – doivent aussi changer. Le code de l’utopiste, qui inclut de ne jamais prendre de vie, peut-il durer lorsque les héros commencent à mourir dans un monde de plus en plus hostile? Est-il déconnecté? Sa mission a-t-elle échoué? Le monde a-t-il besoin d’être réparé ou les héros doivent-ils s’adapter?

Allégez-vous, voulez-vous?

Le spectacle trouve également un grand équilibre dans sa tonalité. Malgré la couverture de certains sujets de poids autour de la politique du vigilantisme, la responsabilité individuelle qui vient avec un grand pouvoir (oui, il y a un clin d’œil explicite à Spider-Man dans le tout premier épisode) et les retombées de la trahison, Jupiter’s Legacy est étonnamment léger et amusant tout au long .

L’héritage de Jupiter atteint un excellent équilibre dans son ton, mêlant des sujets de poids à un plaisir d’évasion.

Cela ne devient pas trop cynique ou dur pour faire valoir son point de vue. Et cela lui permet de se sentir un peu plus évadé que The Boys ou Watchmen. Ces émissions ont atteint des moments incroyablement hauts. Ils valent certainement le détour. Mais je ne suis pas opposé à certains tarifs plus légers, surtout en ces temps difficiles.

L’héritage de Jupiter atteint ce point idéal de manière impressionnante.

Arrêtez-moi si vous avez déjà entendu celui-ci

Il est facile de s’user un peu du moulin à contenu de super-héros. L’héritage de Jupiter a l’inconvénient de pénétrer dans un espace bondé. L’histoire sombre, graveleuse et révisionniste du héros a été faite, puis répétée encore et encore et encore.

La conscience de soi, encore une fois

Watchmen de HBO est peut-être le meilleur exemple du genre à ce jour. Le spectacle tisse la bande dessinée classique d’Alan Moore dans une histoire qui réinvente les événements historiques et le racisme systémique dans une Amérique peuplée de super-héros et de méchants.

L’héritage de Jupiter suit cette voie, avec son scénario de la Grande Dépression, et vire vers The Boys dans sa conception d’une Union de héros. Jupiter’s Legacy’s Union est la version populaire et dirigée par les travailleurs de la société The Boy’s Vought, une version cyniquement commerciale des héros à capuchon de votre quartier.

Si vous atteignez votre niveau, alors ce n’est peut-être pas le spectacle pour vous reconquérir.

Si cela semble que l’héritage de Jupiter couvre un terrain familier, eh bien, c’est le cas. Même les grands dilemmes moraux donnent l’impression que nous les avons vus traités lors des premières sorties de super-héros des années 2000. Et la suprématie patriarcale de l’utopique se sent un peu trop prise pour acquise dans une émission qui veut déballer les mythes des héros. Si vous atteignez votre plein de ce genre de choses, alors ce n’est peut-être pas le spectacle pour vous reconquérir.

Une apparence et une sensation pas si cinématographiques

Esthétiquement, certaines des séquences d’action souffrent également de ce que nous pourrions appeler le syndrome CW. (Les émissions de super-héros DC «Arrowverse» de CW ont une valeur de production extrêmement inégale, avec certains effets spéciaux qui semblent carrément bon marché.) Alors que les combats s’intensifient dans Jupiter’s Legacy, un mélange de coupe rapide et légèrement moins que CGI haut de gamme nuire à une narration et à un jeu d’acteur vraiment convaincants. Combiné avec le maquillage artificiel vieillissant et les perruques pour les héros centenaires, l’apparence et la sensation s’affaiblissent. Ces moments peuvent virer vers loufoques et caricaturales.

De toute façon, vous suspendrez déjà votre incrédulité, donc ce n’est en aucun cas un défaut fatal. Mais cela conduit à des tonalités qui ne sont pas idéales. Les effets et séquences d’action magnifiques, obsédants et dépouillés de Watchmen auraient été les bienvenus ici.

L’héritage de Jupiter vaut-il la peine d’être regardé?

Bref oui.

Malgré quelques lacunes, Jupiter’s Legacy ressemble à une nouvelle entrée dans le genre des super-héros. Avec une histoire originale, des performances solides et suffisamment de rebondissements et de cliffhangers pour vous garder investi, je ne peux qu’espérer que nous aurons une deuxième saison. L’héritage de Jupiter gratte la bande dessinée qui démange. Et cela renforce la réputation post-Marvel de Netflix en tant qu’acteur sérieux du genre.

L’héritage de Jupiter tombe dans le monde entier sur Netflix aujourd’hui, le 7 mai.