La “vision du tunnel” a conduit à l’accident de fin de course de Herta dominant · .

Colton Herta a dominé les débats pendant une grande partie de la course du week-end dernier à Nashville, mais s’est écrasé avec cinq tours à faire alors qu’il poursuivait l’éventuel vainqueur Marcus Ericsson.

Après avoir été le pilote le plus rapide lors des deux séances d’essais et avoir remporté la pole position avec une marge écrasante, Herta a mené plus de tours que tout autre pilote dimanche. Mais après avoir perdu la tête face à Ericsson, Herta pressait son rival lorsqu’il a pris trop de vitesse dans le virage neuf et a percuté un mur de béton.

Herta a résumé ce qui s’est passé comme « une vision de tunnel, mec ».

“Je me sens mal”, a-t-il déclaré à NBC après la course. « Nous avons eu la voiture tout le week-end pour gagner, et je l’ai juste… jetée. Je me sens vraiment mal. Je vais bien, cependant.

Son accident était le dernier d’une course qui a vu un total de neuf périodes d’avertissement et deux drapeaux rouges.

“Cet endroit est brutal”, a déclaré Herta. « Félicitations à Marcus, il a fait une sacrée course à la fin. Je ne pensais pas qu’il allait s’en sortir, et il n’arrêtait pas de s’éloigner de moi. Alors, bon travail à lui.

“Je me sens mal pour l’équipe, et tout le monde impliqué… c’était tout simplement terrible de ma part.”

Herta a mené 39 des 80 tours. Avant son accident, le pilote Andretti était tombé à la sixième place, mais en six tours, il avait dépassé Felix Rosenqvist, James Hinchcliffe, Ryan Hunter-Reay et Scott Dixon pour se rapprocher à une seconde d’Ericsson.

Le pilote Ganassi avait effectué son dernier arrêt au stand de routine sept tours avant Herta. “Je savais qu’il devait économiser du carburant, je ne savais pas trop à quel point cela allait être”, a déclaré Herta. « Je pensais qu’il allait s’en sortir. Je ne savais pas s’il allait devoir faire un gros numéro de carburant, ou simplement continuer comme il était.

«Je pense qu’il a juste eu beaucoup plus de push-to-pass que moi. Il utilisait beaucoup plus de push-to-pass que moi », a déclaré Herta, essayant d’expliquer son déficit de vitesse en ligne droite à Ericsson – qui a également utilisé un réglage d’appui inférieur à celui de la plupart des autres leaders.

“Je poussais juste pour essayer de le devancer, dès que je le pouvais… et j’en ai juste exagéré.”

Herta a déjà bouclé le virage neuf quelques tours plus tôt, ce qui lui a coûté une seconde dans sa poursuite d’Ericsson. Il a eu moins de chance lorsqu’il a de nouveau arraché ses freins au même coin, frappant violemment le mur.

Il y a eu des inquiétudes lorsque les rediffusions télévisées ont montré que Herta était incapable de retirer ses mains du volant avant le moment de l’impact. Bien qu’il ait montré des signes visibles d’inquiétude au sujet de ses mains après être sorti de la voiture, il a assuré qu’il n’était pas blessé. “Je sais que je n’ai pas retiré mes mains du volant, mais ils vont bien.”

Malgré le résultat, Herta a fait l’éloge du nouveau parcours de rue d’IndyCar et des 70 000 fans qui ont rempli les tribunes et aligné les rues pour assister au premier Grand Prix Music City.

« Je me suis bien amusé et merci à tous d’être venus. C’était incroyable – même avec les restrictions de Covid, l’endroit s’est vendu si rapidement. Tout le monde a fait un travail fantastique en organisant cette course. Je ne pourrais pas être plus fier de la ville pour s’y être présentée, et de tout le monde pour regarder à la maison, pour tout le monde… pour être resté avec nous à travers tous ces jaunes et tout.

Herta, qui a été classé 19e, a déclaré qu’il se rendrait à la course de ce week-end sur le parcours routier d’Indianapolis Motor Speedway à la recherche d’un “rachat”.

“J’avais une bonne voiture au GP d’Indy [in May], alors j’espère que nous pourrons faire bouger les choses là-bas.

