La vision expansionniste de la santé en Inde doit également être inclusive

Par Soham D Bhaduri

Le rapport récemment publié par NITI Aayog intitulé «Opportunités d’investissement dans le secteur de la santé en Inde» a peu de temps précédé la Journée mondiale de la santé 2021, dont le thème était «Construire un monde plus juste et plus sain». Ce dernier reconnaît que des inégalités de santé importantes, injustes et évitables persistent à travers le monde. Une poussée mondiale en faveur de la couverture sanitaire universelle (CSU) au cours de la dernière décennie a inspiré une attention renouvelée du gouvernement sur le secteur des soins de santé en Inde. Cependant, cette orientation renouvelée a eu un caractère largement expansionniste, l’équité jouant le second rôle. Certains aspects du voyage expansionniste de l’Inde vers la CSU méritent d’être discutés.

Expansion rapide

Être signataire des objectifs de développement durable crée une pression implicite pour réorienter et soutenir le secteur de la santé pour atteindre la CSU d’ici 2030. L’expérience mondiale montre qu’une CSU juste et équitable repose sur des années de renforcement progressif du système de santé publique, des personnels de santé à lits d’hôpital. Cependant, le long héritage de sous-investissement dans les soins de santé en Inde milite contre cela et, par conséquent, une solution miracle a progressivement été envisagée au cours des deux dernières décennies – grâce à une expansion rapide de la participation du secteur privé.

Une conséquence dépréciable de cette “ pression pour l’expansion ” est que, tandis que l’ordre mondial actuel se rallie à des soins de santé gratuits ou quasi-gratuits au point de service, certaines des déclarations officielles de l’Inde ont régressé de manière subliminale vers les principes de l’ère néolibérale précoce – où le la grande majorité de la population (à l’exception des plus pauvres) paie elle-même ses soins de santé. Le rapport du NITI Aayog en est un bon exemple. Il pose le revenu par habitant croissant et la capacité de paiement croissante dans les villes de niveau 2 et 3 comme des propositions intéressantes pour les investissements dans les hôpitaux privés et l’assurance maladie. Alors qu’une expansion rapide du secteur privé peut aider à atteindre des ratios de population de lits et de couverture d’assurance favorables sur le papier, nos antécédents vraiment médiocres en matière d’augmentation des dépenses de santé publique impliquent que cela profiterait injustement aux mieux nantis. De même, la récente mesure de transformation de certains hôpitaux de district en écoles de médecine en les confiant à des acteurs privés vise à augmenter rapidement le nombre de médecins. Dans cette tentative, non seulement la question de l’alignement de ces médecins sur les priorités nationales en matière de santé a été écartée, mais les derniers bastions de soins subventionnés dans les hôpitaux de district doivent maintenant être commercialisés.

Une préoccupation urgente est qu’une expansion rapide du secteur privé ne va pas de pair avec une croissance de la capacité et des cadres réglementaires. Alors qu’une batterie de mesures pour attirer les investissements privés est apparue au cours des dernières années, le seul développement réglementaire marquant est la Commission médicale nationale, qui de toute façon est d’une importance mineure dans la réglementation globale des soins de santé. Des rouages ​​importants comme la loi sur les établissements cliniques continuent de ramasser la poussière en silence. Les dangers possibles d’une telle inadéquation sont explicites.

Le problème du ciblage

Cibler les subventions sur les nécessiteux et les pauvres est l’une des mesures visant à maintenir l’équité. Cependant, les données indiquent qu’en l’absence de mécanismes solides de mise en œuvre et de suivi, le ciblage est rempli d’erreurs d’inclusion et d’exclusion et est donc inefficace et inéquitable. Cela n’a plus de sens pour des pays comme l’Inde, où l’accès aux soins de santé reste restreint dans tous les domaines, à l’exception de quelques-uns des plus aisés. Cependant, la politique de ciblage prend de l’ampleur depuis ces dernières années, malgré de nombreuses preuves et exemples à son encontre.

Le ciblage dans le domaine de la santé doit se limiter aux situations où il est rendu indispensable par des contraintes budgétaires majeures. Dans d’autres, comme cibler les patients pauvres pour obtenir des subventions dans les hôpitaux publics jusqu’ici universels, cela ne ferait qu’introduire de nouvelles inégalités et inefficacités.

Besoin de prudence avec les technologies de la santé

Le coup de pouce technologique, comme le montre la pandémie de Covid-19, peut être une aubaine pour les soins de santé indiens. Cependant, la technologie est également l’une des principales causes de l’inflation des soins de santé dans le monde, comme cela a été historiquement observé dans les pays avancés. Alors que l’évaluation des technologies de la santé a effectivement gagné du terrain ces dernières années, le discours plus large sur les technologies de la santé est resté plutôt sans direction. Sans modification, cela pourrait créer des inégalités et des inefficacités majeures. L’équilibre est la clé.

Le rapport NITI Aayog mentionne que beaucoup moins de mammographies ou de radiothérapies se produisent en Inde par rapport à l’Occident, et la proposition d’améliorer la technologie de diagnostic en mode de partenariat public-privé doit donc être acceptée avec prudence. Un excès de telles interventions en Occident a formé une cause intraitable de l’inflation des soins de santé, et la frontière entre une «pénurie» indienne et un «excès» occidental pourrait être faussement mince. Le raisonnement santé-économie dit également que, à mesure que l’assurance maladie devient plus généreuse, il y a une plus grande incitation pour les innovations technologiques qui augmentent les coûts par rapport aux innovations qui réduisent les coûts. Il serait impératif que le gouvernement prenne en compte cette question lorsqu’il s’engage dans l’universalisation de l’assurance maladie publique.

Au milieu des pressions en faveur de la croissance, l’Inde devrait réexaminer et réarticuler sa stratégie en matière de santé de manière à ce qu’une campagne ambitieuse d’expansion ne compromet pas l’équité et la justice. En plus de garder intact le véritable esprit de la CSU, cela contribuerait également à éviter de nombreux dangers systémiques pour le secteur de la santé.

L’auteur est médecin, chercheur en santé publique et commentateur

