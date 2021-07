La vision holographique insensée de Microsoft du futur

Pour David Goldman

NEW YORK (CNNMoney) – Microsoft vient de présenter la nouvelle technologie la plus cool que l’industrie des ordinateurs personnels ait vue depuis un certain temps.

Windows Holographic est une vision folle du futur de l’informatique selon Microsoft. Mais c’est réel et c’est pour bientôt.

Avec Windows Holographic, vous pouvez visualiser et interagir avec les images 3D qui vous entourent. Vous pouvez les pincer, les tirer, les toucher et les exécuter avec vos doigts. Vous pouvez “sélectionner” un hologramme simplement en le regardant et vous pouvez le parcourir dans l’espace 3D.

Pour voir et « toucher » les hologrammes, vous devez porter un casque appelé « HoloLens ». On pourrait dire qu’ils ressemblent à des Google Glass s’ils étaient sous stéroïdes – ils tiennent autour de votre tête et ont des lunettes holographiques que vous pouvez voir à travers qui ressemblent à des lunettes de ski.

L’HoloLens lui-même est un ordinateur équipé d’une puce spéciale appelée unité de traitement holographique. Cet appareil comprend où vous regardez, reconnaît vos gestes et votre voix et peut dessiner une carte de votre environnement.

La partie la plus cool de HoloLens et Windows Holographic est que, pour le bien de la technologie elle-même, ce n’est pas juste une autre super technologie. Microsoft a présenté quelques cas convaincants pour votre utilisation.

Dans une scène, une femme utilisant HoloLens a besoin d’aide pour réparer son lave-vaisselle qui fuit. Un homme d’une autre ville assis devant une tablette voit ce qu’elle regarde, fait une marque autour du tuyau à dévisser, et la femme peut instantanément voir une flèche 3D lui indiquant quel tuyau dévisser.

D’autres scènes montraient des personnes immergées dans des jeux vidéo, effectuant des chirurgies dirigées par un logiciel et collaborant avec les membres de l’équipe à la conception d’une nouvelle moto.

Dans une démonstration en direct d’une nouvelle application Microsoft appelée HoloStudio, une employée de Microsoft a créé un drone sur scène, qu’elle a construit puis contrôlé avec sa voix et ses doigts. Avec une touche virtuelle, elle a ensuite imprimé le drone en 3D.

Windows Holographic a été créé par le membre de Microsoft Alex Kipman, qui a également créé le logiciel utilisé dans la Xbox Kinect.

La plus grande surprise à propos de Windows Holographic était qu’il s’agissait en fait d’une surprise totale. Aujourd’hui, les secrets de la technologie sont tellement divulgués que les consommateurs savent pratiquement exactement ce que les entreprises vont annoncer bien avant de monter sur scène pour le présenter. Ce n’était pas le cas avec Windows Holographic.

Microsoft s’est donné beaucoup de mal pour éviter toute fuite. La société a déclaré qu’elle travaillait sur le projet depuis des années, envoyant l’équipe dans une pièce située sous le centre d’accueil de Microsoft pour travailler.

“Nous ne sommes pas exactement connus pour savoir comment garder des secrets”, a déclaré Kipman. “Nous nous cachions à la vue de tous.”

Microsoft n’a pas donné de date précise pour la sortie de Windows Holographic et HoloLens. Mais la société a déclaré que Windows 10 avait déjà été programmé pour prendre en charge les écrans holographiques. La technologie holographique pourrait être disponible “dans le cadre du calendrier Windows 10”. Windows 10 devrait commencer à être commercialisé plus tard cette année.

Pour commencer, les choses que les gens pourront faire avec HoloLens seront probablement très basiques. Alors ne vous attendez pas à pouvoir saisir un pistolet virtuel et jouer à Holographic Halo ou voir immédiatement une représentation holographique de votre cuisine repensée.

De la même manière que Google l’a fait avec Glass et que Facebook le fait avec son casque Oculus VR, Microsoft crée la plate-forme matérielle et logicielle, tout en demandant aux développeurs de créer d’excellentes applications et services pour donner vie à la technologie holographique. Mais Microsoft pense avoir créé quelque chose de bien plus supérieur qu’Oculus et Glass, et Kipman a déclaré que Microsoft aimerait “inviter humblement” les développeurs de ces plates-formes à venir travailler avec Windows Holographic et HoloLens.

Vous n’êtes peut-être pas prêt à utiliser HoloLens sur votre visage, et Microsoft peut ne pas convaincre les utilisateurs d’ordinateurs personnels de tous les jours que les hologrammes sont la vague informatique du futur.

Mais c’est presque sans importance. Avec l’annonce des hologrammes, Microsoft a surpris et impressionné le monde de la technologie en faisant quelque chose de nouveau et d’unique.

Cela a noté que Microsoft ne devrait pas être négligé en matière d’innovation.