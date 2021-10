La vision « joyeuse et chaotique » d’Ubisoft de Fortnite

[laughs] Je ne sais pas si c’était notre objectif initial, pour être honnête. La façon dont cela a été fait est que nous avons commencé à travailler sur le jeu et à essayer de définir ce que cela signifie de créer une expérience multijoueur massivement sociale.

Donc, avec le nouveau matériel, nous avons eu l’opportunité de réunir plus de 50 joueurs et c’était déjà une expérience incroyable, aller dans le monde ouvert avec 50 joueurs. Alors, nous avons pensé : « OK, nous sommes un jeu de sports d’action, nous avons plus de 50 joueurs, qu’est-ce qu’on fait avec ça ? » C’est ainsi que sont nées les courses de masse.

Vous savez, il y a beaucoup de compétition et des centaines de joueurs qui participent en même temps, nous voulions donc avoir ce sentiment joyeux et chaotique d’être tous ensemble sur la ligne de départ. Et à partir de cette logique, nous avons créé quelque chose de cohérent avec l’idée du sport, car c’est toujours une course, mais nous avons tordu [it] un peu avec des possibilités d’en changer des parties à la volée et avec le système de collision, etc.

Donc, je ne veux pas dire que nous sommes une bataille royale parce que nous n’éliminons pas les gens, nous voulons toujours que ce soit un moment de fête avec toute la communauté ensemble et vous verrez que nous avons beaucoup d’idées pour travailler autour de ce concept. Nous verrons donc ce qui va suivre, mais je pense que c’est notre point de vue personnel sur une activité massivement multijoueur.