La vision peut être récupérée en reprogrammant génétiquement les cellules du cerveau

10/04/2021 à 17:57 CEST

Une nouvelle étude menée par l’Université Purdue aux États-Unis a permis à des souris touchées par un accident vasculaire cérébral de retrouver la vision. Les scientifiques ont appliqué une technique d’édition de gènes qui transforme les cellules gliales en neurones, après quoi ils développent les synapses nécessaires au démarrage des processus visuels. Une fois testé chez l’homme, le système pourrait également être efficace pour restaurer la fonction motrice affectée par les dysfonctionnements cérébrovasculaires.

Les cellules gliales Ce sont un type de cellules du système nerveux qui constituent, avec les neurones, les systèmes nerveux central et périphérique. Ils soutiennent les neurones dans diverses fonctions, et sont même sensiblement plus abondants que les neurones eux-mêmes dans le cerveau : si l’on considère qu’il y a environ cent mille milliards de neurones dans notre cerveau, le nombre de cellules gliales est dix fois plus important. Dans le même temps, ils développent d’importantes fonctions métaboliques et facilitent la communication et l’intégration des réseaux neuronaux.

Ces cellules, historiquement subordonnées aux neurones parce qu’elles n’ont pas la capacité d’envoyer des impulsions électriques, sont redécouvertes par les scientifiques. Par exemple, ils peuvent être manipulés par édition de gènes pour les transformer en neurones fonctionnels, comme vérifié dans la nouvelle étude, récemment publiée dans la revue Frontiers in Cell and Developmental Biology.

De nouveaux neurones pour récupérer les fonctions perdues

Parce que les neurones ne peuvent pas se régénérer d'eux-mêmes, la reprogrammation des cellules gliales locales et leur transformation en neurones actifs pourraient être la clé non seulement pour rétablir la fonction visuelle, mais aussi pour récupérer toutes sortes de capacités physiques perdues en raison de dysfonctionnements cérébraux.

Selon un communiqué, cette thérapie génique est plus simple et plus prometteuse que celle réalisée avec cellules mères, en plus d’avoir moins d’effets indésirables. Les spécialistes ont expliqué que la reprogrammation n’incluait pas l’implantation de nouvelles cellules, évitant le rejet du système immunitaire.

En fin de compte, les spécialistes soutiennent qu’ils aident le cerveau à se guérir. Ils ont pu vérifier comment les connexions entre les anciens neurones et les neurones nouvellement reprogrammés sont rétablies, appréciant comment les souris ils retrouvent leur vision. Comme si cela ne suffisait pas, le nouveau technique génétique Il serait également efficace pour le traitement de maladies telles que la maladie de Huntington, la maladie d’Alzheimer et la sclérose latérale amyotrophique (SLA), entre autres.

Injecter de nouvelles informations

Comment obtenez-vous reprogrammer à cellules gliales? La technique développée utilise un facteur de transcription génétique appelé NEUROD1, combiné à d’autres facteurs connexes. Il a déjà été démontré que ces facteurs favorisent la génération neuronale au cours du développement normal du cerveau.

En les “injectant” dans les cellules gliales, ils leur permettent d’acquérir l’information génétique présente dans les neurones et, par conséquent, d’agir comme elles. Les résultats de la nouvelle étude indiquent que les neurones reprogrammés avec NeuroD1 peut être développé et intégré avec succès dans le circuit cortical visuel, permettant la récupération de la vision après une lésion cérébrale.

La possibilité de tirer parti de cette technique chez l’homme ne semble pas si lointaine : des études antérieures avaient déjà rapporté la conversion réussie d’astrocytes corticaux (un sous-type de cellules gliales) en neurones fonctionnels par une méthodologie similaire, à la fois chez les rongeurs et chez les rongeurs. cerveaux de primates non humains.

photo: Gerd Altmann sur Pixabay.