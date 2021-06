La vision stratégique de Brazzo pour la formation du Bayern Munich est basée sur le réalisme

in

Le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan “Brazzo” Salihamidzic, aimerait une équipe pleine de stars, mais il sait qu’il doit y avoir un équilibre entre vétérans et jeunes – ainsi que des stars et des acteurs.

“Une équipe avec 25 joueurs de classe mondiale n’est pas possible. Nous souhaitons conserver l’équipe actuelle et la renforcer dans les années à venir, mais dans la limite de nos possibilités. Le FC Bayern maintiendra toujours la raison économique, nous ne ferons pas de choses folles », a déclaré Salihamidzic au botteur (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). « Le Bayern est un club attrayant pour les joueurs et les talents de classe mondiale. Maintenant, nous avons à nouveau un entraîneur très intéressant pour les joueurs. C’est du football pur. Notre activité sur le marché des transferts dépend de l’issue des négociations contractuelles.

Benjamin Pavard pourrait se diriger vers un changement de rôle si Julian Nagelsmann change de formation. Photo par Alex Pantling/.

Les négociations immédiates en cours incluent des extensions possibles pour Leon Goretzka, Niklas Süle et Kingsley Coman. Bien entendu, Manuel Neuer, Robert Lewandowski, Joshua Kimmich et Thomas Müller auront également besoin de nouvelles transactions à découvert.

Salihamidzic a déclaré que le club avait une stratégie pour gérer cela.

“Nous observerons tout de près jusqu’au 31 août”, a déclaré le directeur sportif. «Les effets du coronavirus et les augmentations de salaire au cours des deux dernières années ont provoqué une évolution malsaine. Le club agira de manière responsable en ce qui concerne les finances. »

Salihamidzic a entendu les rumeurs selon lesquelles le club a besoin d’un nouvel arrière droit – une affirmation avec laquelle il n’est pas nécessairement d’accord.

« Le marché est calme en ce moment. Avec Benjamin Pavard, nous avons l’un des arrières droits les plus stables », a déclaré Salihamidzic. « Néanmoins, nous suivrons de près la situation sur le marché jusqu’à la fermeture de la fenêtre.

Avec Julian Nagelsmann jouant avec un passage à un 3-4-3, le rôle d’arrière droit pourrait passer à un arrière droit – une position qui pourrait ne pas convenir aussi bien à Pavard. Lorsqu’on lui a demandé si un joueur comme Ridle Baku conviendrait et si le club regrettait de ne pas l’avoir signé l’été dernier, Salihamidzic a été timide avec sa réponse.

“Nous l’avions dans notre radar, et il a certainement eu une bonne année à Wolfsburg”, a déclaré Salihamidzic.