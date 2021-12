La visite à Huesca augmente la demande de Gérone en Coupe

13/12/2021 à 20:27 CET

Marc Brugues

Avant de voir si Gérone est capable, vendredi contre Burgos à Montilivi (21h00), de clôturer le premier tour de la saison sur un bon arrière-goût, l’équipe aura rendez-vous avec la Coupe à El Alcoraz. Le deuxième tour emmène l’équipe de Gérone à Huesca pour affronter un adversaire qui le 2 janvier, vous devrez à nouveau visiter la Ligue, lors du premier match du deuxième tour.

L’expédition voyage chargée de joueurs et sans trois gros titres réguliers comme Bernardo, Juanpe et Stuani. Míchel a de nouveau appelé les jeunes qui ont affronté Calvo Sotelo (Monjonell, Salon, Sournois, Dawda Oui Soliman) et avancé qu’au moins trois seront joués depuis le début, ce qui pourrait même être quatre. Ortolá Oui Crâne commencera également.

Sans Bernard non plus Juanpe, Michel Il n’a pas voulu révéler s’il conserverait le schéma à trois centraux ou la ligne de quatre derrière avec laquelle il jouait en début de saison et qui n’a pas donné beaucoup de résultats. Dans ce cas, ce sont des fèves comptées et si vous continuez avec trois, Bon, Monjonell Oui Arnau seraient les centrales sélectionnées. Sans procès-verbal à la Ligue, Crâne aura à nouveau l’occasion à Huesca. Au milieu du terrain il a une place garantie Sournois. L’entraîneur madrilène veut donner au bisbalenc des minutes de compétition exigeantes et il en aura aujourd’hui l’opportunité. Ses deux compagnons sortiront d’entre Pol Lozano, Kebé et Sala. Le point d’attaque serait donc pour Bustes Oui Dawda, avec le joker de Valéry que les deux pourraient agir vers le haut et dans la voie de gauche.