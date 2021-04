La visite de FM russe Lavrov, un chapitre important des relations indo-russes

L’Inde cherche à maintenir des liens solides avec la Russie et les États-Unis.

Par Rajan Kumar

La visite de Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères en Inde, semble être une tentative de masquer les fissures dans les liens qui sont apparus récemment entre les deux pays. Moscou et New Delhi sont restés prudents et retenus pour exprimer leurs inquiétudes, mais les signes d’inconfort sont apparus de temps en temps. La plus grande inquiétude de Moscou est la croissance des liens de sécurité et de défense de l’Inde avec les États-Unis; tandis que pour New Delhi, la proximité croissante entre Pékin et Moscou semble la rendre nerveuse. L’une des principales préoccupations de l’Inde est la possibilité d’une alliance semi-militaire dans un proche avenir. Alors que la Russie aimerait que l’Inde maintienne le statu quo et reste neutre; L’Inde, quant à elle, cherche à maintenir des liens solides avec la Russie et les États-Unis.

Se lier d’amitié avec l’ennemi juré de l’autre tout en restant amis est le dilemme auquel les deux pays, l’Inde et la Russie, sont aujourd’hui confrontés. Il est en effet un fait que les liens de Moscou avec Pékin et ceux de New Delhi avec Washington ne sont pas opposés les uns aux autres; mais il serait naïf de supposer que cet équilibre peut être maintenu trop longtemps. La mentalité de guerre froide de Washington et sa politique malavisée envers la Russie la rapproche de la Chine, tandis que la truculence chinoise à la frontière himalayenne rapproche l’Inde des États-Unis.

Washington traite la Russie comme une menace pour son influence en Europe, en Eurasie et au Moyen-Orient. L’administration Trump a été relativement plus calme, mais l’administration Biden est susceptible de resserrer son nœud autour de la Russie. La politique de sanction et de soutien aux forces démocratiques dans le voisinage de la Russie a peu de chances de réussir; pourtant, c’est exactement le genre de politique à laquelle on s’attend dans les quatre prochaines années. La Russie a commencé à se préparer à cette éventualité. Il forge des liens plus étroits avec la Chine et l’Iran. Lors de son voyage dans la ville chinoise de Guilin, Lavrov a souligné que la Chine et la Russie travaillaient ensemble pour s’éloigner du système de paiement en dollars.

Si la pression se fait sentir, la Russie et la Chine pourraient former une alliance militaire semi-formelle avec des implications beaucoup plus larges pour la politique mondiale. C’est encore au stade de l’imagination, mais les deux États ont commencé à flirter avec cette idée. Ivan Timofeev, directeur des programmes au Conseil des affaires internationales de la Russie, a noté que «les relations sino-russes ne sont toujours pas une alliance, mais elles sont plus qu’un partenariat. La possibilité d’une alliance ne peut être exclue si la pression monte de l’Occident ». Une telle alliance donnerait du pouvoir à la Chine et lui donnerait le temps dont elle a tant besoin pour moderniser son infrastructure militaire. Cela accélérerait les perspectives de bipolarité et réduirait les chances de multipolarité, une idée adoptée à la fois par la Russie et l’Inde. Il est peu probable que les États-Unis tirent profit de cette évolution et cela conduirait alors à une diminution de l’influence américaine dans les régions de l’Indo-Pacifique, de l’Asie occidentale et de l’Eurasie.

La dépendance croissante de New Delhi vis-à-vis de Washington pour ses besoins de défense et son étroite collaboration avec le Quadrilateral Security Dialogue (Quad) ont déclenché des alarmes à Moscou. La Russie suppose que les États-Unis tentent de s’emparer de leur partenaire le plus fiable en Asie du Sud. Il aimerait beaucoup que l’Inde ait une politique équilibrée et ne devienne pas un partenaire subordonné des plans de sécurité des États-Unis dans l’Indo-Pacifique. Le Quad est considéré comme un forum anti-Chine dirigé par les États-Unis. Dans sa déclaration de décembre 2020 à un groupe de réflexion bien connu (le Conseil russe des affaires internationales), Sergueï Lavrov a averti que l’Inde était «actuellement un objet de la politique persistante, agressive et sournoise des pays occidentaux» contre la Chine à travers leur Indo-Pacifique. stratégies, appelées le «Quad». Le moment choisi pour la déclaration a créé une inquiétude parmi les décideurs politiques indiens. En réponse, Anurag Srivastava, porte-parole du ministère indien des Affaires extérieures, a noté: «L’Inde a toujours mené une politique étrangère indépendante fondée sur son intérêt national. Les relations de l’Inde avec chaque pays sont indépendantes de ses relations avec les pays tiers. Nous espérons que cela sera bien compris et apprécié par tous nos partenaires ».

Du point de vue de Moscou, Washington exerce une pression extrême sur New Delhi pour saper la défense indo-russe et la coopération militaire. Dans le contexte de la CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) de Washington, conçue pour sanctionner un pays qui acquiert des armes sophistiquées de la Russie; ce point de vue ne peut être écarté comme étant sans fondement. L’Inde dépend fortement des armes et des armes importées de Russie et est en train d’acquérir des missiles de défense S-400. Depuis que l’Inde a signé plusieurs accords de défense fondamentaux tels que LEMOVA (protocole d’accord d’échange logistique), COMCASA (accord de compatibilité et de sécurité des communications) et BECA (accord de base d’échange et de coopération) avec les États-Unis; il peut donc se trouver dans l’obligation de réduire certains de ses achats de défense à la Russie. Et maintenant, avec la formalisation progressive du Quad sous l’administration Biden, la pression devrait s’intensifier dans les années à venir.

Moscou est resté inébranlable dans son soutien à New Delhi au cours des sept dernières décennies – traversant la transition tumultueuse des années d’après-guerre froide des années 1990. Les régimes successifs en Inde ont également réaffirmé la vitalité des liens uniques et historiques de l’Inde avec la Russie. Cependant, au cours des derniers mois, on a assisté à des signes de tensions apparaissant dans les liens entre les deux pays. En décembre 2020, le sommet annuel entre les deux pays a été annulé – la première fois en vingt ans. Les déclarations officielles ont blâmé la pandémie de Covid-19 pour l’annulation de l’événement, mais certains l’ont attribué au malaise de la Russie à propos du Quad.

Dans la dernière controverse, quelques articles de journaux indiens ont accusé la Russie de trahir l’Inde en ne l’incluant pas dans son processus de dialogue afghan. La Russie dans sa défense, a rapidement clarifié en disant qu’il s’agissait de la continuation d’un processus antérieur dont l’Inde n’était pas membre. Cela contrastait terriblement avec l’offre des États-Unis d’inclure l’Inde dans ses négociations parallèles avec les talibans en Afghanistan. Le fait que Lavrov emmène Zamir Kaboulov, l’envoyé spécial de la Russie en Afghanistan, montre la sensibilité de Moscou aux préoccupations de l’Inde en Afghanistan.

La visite de Lavrov en Inde, et la réunion au sommet avec le président Poutine quelque temps plus tard, offriront aux deux parties diverses occasions de dissiper certaines de leurs appréhensions qui ont émergé ces derniers mois. La Russie doit être sensible aux impératifs de sécurité de l’Inde dans la région. Ce n’est pas l’attrait ou la pression de l’Occident, mais la belligérance de la Chine qui rapproche l’Inde des États-Unis. L’Inde préférerait maintenir une voie médiane équilibrée; à condition que la Chine mène une politique moins affirmée, tant à la frontière himalayenne que dans la région indo-pacifique.

New Delhi doit également rassurer Moscou sur le fait que le Quad n’est pas un précurseur d’une alliance militaire. Bien que l’Inde figure en bonne place dans la stratégie américaine de l’Indo-Pacifique, elle est toujours opposée à la formation d’une alliance avec un État. Étant donné que le Japon et l’Australie ont déjà des accords militaires bilatéraux avec les États-Unis, l’Inde est la seule nation à résister au Quad devenant une alliance dans un proche avenir. L’ordre du jour de son premier sommet virtuel comprenait des questions au-delà de la sécurité; et mis l’accent sur la collaboration en matière de vaccins, le transfert de technologie et la coopération démocratique. Alors que le Quad est en train de devenir un forum diplomatique pour les démocraties afin de protéger l’ordre fondé sur des règles et la libre navigation dans l’Indo-Pacifique; il n’est donc certainement pas dirigé contre la Russie. Pour apaiser les appréhensions, l’Inde est également désireuse de travailler avec la Russie dans sa construction indo-pacifique.

(L’auteur enseigne à la School of International Studies, Université Jawaharlal Nehru, New Delhi. Son dernier livre Re-Emerging Russia: Structures, Institutions and Processes (co-écrit) a été publié par Palgrave Macmillan. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou politique de Financial Express Online.)

