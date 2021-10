La visite de la reine à Glasgow pour la COP26 «est en jeu» alors que le monarque attend les résultats des tests | Royale | Nouvelles

Après le séjour d’une nuit à l’hôpital de Sa Majesté mercredi soir, on ne sait pas si elle assistera à la prochaine Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Glasgow le 1er novembre.

Les médecins ont dit à la reine de se reposer et d’attendre les résultats des « enquêtes préliminaires ».

Une source du Palais a déclaré au Mirror que les résultats des tests initiaux « pourraient entraîner la nécessité d’examens supplémentaires… ou confirmer qu’aucun autre test n’est nécessaire ».

La source a ajouté: « De toute évidence, les médecins examinent quelque chose lors de leurs enquêtes préliminaires. »

Plus tôt dans la semaine, un commentateur royal américain a affirmé que la participation de la reine au sommet sur le climat COP26 de cette année à Glasgow avait été remise en question en raison de problèmes de santé.

La conférence COP26 à Glasgow a lieu pour exhorter les dirigeants mondiaux à faire plus pour lutter contre le changement climatique et la reine s’est engagée à assister à l’événement avec le prince Charles et le prince William.

Richard Berthelsen a déclaré à CTV News: «La reine était impatiente d’accueillir les dirigeants mondiaux à Glasgow la semaine prochaine, en conjonction avec le sommet sur l’environnement, c’est évidemment très important pour le prince Charles et le prince William qui participent également.

«C’est un tribunal de presse complet, c’est important pour le gouvernement britannique, c’est important pour de nombreuses personnes dans le monde.

« Je pense que la reine veut être là, il ne fait aucun doute que s’il y a des inquiétudes concernant sa santé, cela n’arrivera pas. »

Buckingham Palace a déclaré qu’elle était de « bonne humeur » à la suite d’enquêtes préliminaires lors de sa visite à l’hôpital.

La déclaration se lit comme suit: « Suite aux conseils médicaux de se reposer pendant quelques jours, la reine s’est rendue à l’hôpital mercredi après-midi pour des enquêtes préliminaires, retournant au château de Windsor à l’heure du déjeuner aujourd’hui, et reste de bonne humeur. »