La visite de la reine en Écosse met en colère les nationalistes écossais – Actualités de la famille royale | Royale | Nouvelles

Le monarque visitera des organisations caritatives et des entreprises à Édimbourg, Glasgow et Sterling. Cependant, cette décision a rendu furieux certains nationalistes en ligne, l’un d’entre eux l’ayant qualifié de “condescendant” et espérant que “les cieux s’ouvrent” pendant le voyage.

La visite de quatre jours durera du 28 juin au 1er juillet, la reine séjournant au palais de Holyroodhouse.

Elle sera rejointe par le prince William, connu en Écosse sous le nom de comte de Strathearn pendant un jour et plus tard par la princesse Anne.

Une déclaration royale a expliqué: «La reine se rendra en Écosse pour la semaine royale entre le lundi 28 juin et le jeudi 1er juillet 2021, où Sa Majesté entreprendra une série d’engagements célébrant la communauté écossaise, l’innovation et l’histoire.

«La reine séjournera au palais de Holyroodhouse, la résidence officielle du souverain en Écosse.

«Sa Majesté sera rejointe par le duc de Cambridge, comte de Strathearn, pour des engagements le lundi 18 juin, et par la princesse royale pour des engagements le mercredi 30 juin et le jeudi 1er juillet.

«À Édimbourg, Glasgow et Sterling, la reine visitera des entreprises, des organisations caritatives et des institutions culturelles qui mettent en évidence le travail de pionnier en cours pour renforcer l’engagement communautaire, l’éducation, la technologie et les efforts pour lutter contre le changement climatique.»

Réagissant à la nouvelle sur Twitter, une nationaliste a posté : « Son précédent syndicat est mort… »

L’utilisateur avait un sautoir élevé comme photo de profil et s’est décrit comme un « écossais fier » qui n’aime pas les « conservateurs et les syndicalistes ».

L’un d’eux a écrit : « Les séparatistes ne seront pas contents.

Un deuxième a répondu aux critiques de la reine en publiant des photos d’un Union Jack et d’un sautoir écossais côte à côte.

La reine organise généralement une garden-party et une cérémonie d’investiture à Holyroodhouse chaque année.

Cependant, en raison des restrictions liées aux coronavirus, l’événement n’aura pas lieu cette année.

La déclaration royale ajoute: «La Semaine royale de cette année continuera de reconnaître le bon travail et la contribution des individus et des communautés, à travers une série de visites en personne de Sa Majesté.

“Au cours des semaines royales précédentes, la reine a visité la Gorgie City Farm à Édimbourg, le Centre de technologie et d’innovation de l’Université de Strathclyde et le Royal Hospital for Children de Glasgow.”

En mai, Nicola Sturgeon a été réélu premier ministre d’Écosse, bien que le SNP n’ait pas atteint la majorité à Holyrood.

Elle demande un autre référendum sur le retrait de l’Écosse du Royaume-Uni.

En 2014, l’Écosse a voté pour le maintien de la Grande-Bretagne à 55 % contre 45 %.

David Cameron a ensuite été enregistré disant à l’ancien maire de New York Michael Bloomberg que la reine avait “ronronné sur toute la ligne”, à la suite du résultat.