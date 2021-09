La visite de la star de “Dog the Bounty Hunter” au domicile de Brian Laundrie a conduit à un appel à la police

La star de Dog the Bounty Hunter, Duane “Dog” Chapman, s’est peut-être insérée dans la recherche de Brian Laundrie, mais cela ne signifie pas que tout le monde l’accueille. Samedi après-midi, la star de télé-réalité s’est présentée à la porte d’entrée de la maison de North Port, en Floride, que Laundrie partage avec ses parents, qui ont appelé la police pour signaler que Chapman était sur leur propriété. Laundrie est une personne d’intérêt dans la mort de Gabby Petito, et il y a un mandat d’arrêt contre son accusation fédérale de fraude par carte de débit.

Les parents de Laundrie ont appelé le 911 après que Chapman soit arrivé à leur porte, a déclaré lundi à Insider le porte-parole du département de police de North Port, Josh Taylor. “Nous ne lui avons pas dit de partir”, a déclaré Taylor. « Il est parti tout seul. Chapman et sa femme, Francie Frane, ont marché jusqu’à la maison des blanchisseries. Après que Chapman ait frappé à la porte et qu’il n’y ait pas eu de réponse, il a quitté les lieux.

Chapman a déclaré à Fox News qu’il avait parlé à la police avant d’arriver au domicile des blanchisseries. “C’est dommage qu’ils ne nous parlent pas”, a déclaré la star de Dog’s Most Wanted. “La police a dit que nous étions invités à frapper à la porte, alors nous l’avons fait. Je voulais dire aux blanchisseries que notre objectif est de trouver Brian et de le ramener vivant.”

La police a répondu à l’appel des blanchisseries comme elle aurait répondu à n’importe quel rapport, a déclaré Taylor à Fox News. “Nous avons été appelés à la maison à plusieurs reprises pour toutes sortes de problèmes: médias, manifestants, chercheurs de célébrités”, a expliqué Taylor. “Ce n’est pas quelque chose de normal. Si la famille appelle et est inquiète, nous répondrons comme nous le ferions pour n’importe qui.”

Dans une interview avec Fox News ce week-end, Chapman a déclaré qu’il ressentait un lien personnel avec la mort de Petito, car l’une de ses filles est décédée dans un accident de voiture au même âge que Petitio en 2006. Il a décidé de commencer sa propre recherche de Laundrie en rendre visite à ses parents parce qu’il croit aux secondes chances. “La raison pour laquelle je suis allé chez M. [Christopher] Laundrie, c’est que je porte une réputation avec moi », a déclaré Chapman. « La réputation est : « Il vous donne une seconde chance. Il va t’avoir, mais il te donne une seconde chance.'”

Petito, 22 ans, et Laundrie, 23 ans, ont commencé un voyage à travers le pays de New York à la côte ouest en juillet. Le 1er septembre, Laundrie est arrivé à la maison de Floride qu’il partageait avec ses parents sans Petito, dont les parents à New York ont ​​signalé sa disparition le 11 septembre. Ils ont eu des nouvelles de Petito le 27 août. Des restes humains ont été retrouvés à Bridger-Teton. National Forest dans le Wyoming le 19 septembre, et ils ont été identifiés comme étant ceux de Petito deux jours plus tard. La décision préliminaire de l’autopsie sur les circonstances du décès était un homicide.

Laundrie a été nommé personne d’intérêt dans la disparition de Petito le 15 septembre, mais il n’a pas parlé à la police. Il a été porté disparu le 17 septembre. Le 23 septembre, un tribunal fédéral du Wyoming a émis un mandat d’arrêt après que Laundrie a été inculpée de fraude par carte de débit. Il aurait utilisé une carte pour obtenir 1 000 $ entre le 30 août et le 1er septembre.