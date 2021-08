La visite des installations par drone de Hard Knocks a impressionné la NFL

Les Cowboys de Dallas sont l’équipe de cette année dans l’émission “Hard Knocks” de HBO que, je dois admettre, je n’ai pas encore vu une minute parce que j’ai l’impression que l’émission s’est arrêtée récemment – mais c’est peut-être juste moi.

Cependant, ce clip de l’épisode de cette semaine a attiré mon attention car il est devenu viral depuis sa diffusion… et à juste titre, c’est incroyable.

Je parle de cette visite en drone de 3 minutes absolument magnifique et incroyablement difficile du centre d’entraînement de l’équipe. Les rebondissements et le niveau de compétence pour y parvenir m’épatent.

Prenez quelques minutes et regardez ceci :

Faites un voyage de 3 minutes à travers The Star. @DallasCowboys | #HardKnocks pic.twitter.com/6VAB7gbNBe

Incroyable.

Peter Schrager avait quelques détails sur la façon dont la brillante équipe de NFL Films a réussi :

Et voici le drone tourné dans toute sa splendeur. L’équipage a eu 3 heures; l’a cloué le 15 des 15 prises. Ce sont des trucs de type “Goodfellas” Copacabana pour les nerds de Sports TV. Félicitations à Jason Weber @NFLFilms , son équipe et @skycandystudios et Cinewhoop pour avoir réussi. https://t.co/kxJO5i7Uhw

– Peter Schrager (@PSchrags) 25 août 2021