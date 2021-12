La visite d’Obama à l’hôpital pour enfants incite à une comparaison post-présidence avec Trump sur les réseaux sociaux

De nos jours, c’est un peu paresseux de comparer les présidences ou même les post-présidences de Barack Obama et de Donald Trump, car Trump nous a prouvé depuis longtemps qu’il est l’une des pires personnes au monde, juste un misérable carapace d’un homme totalement incapable d’empathie humaine basique et obstinément obsédé par les délires narcissiques. Mais il y a certains événements, en particulier autour de la saison des vacances, qui vous font faire une pause et vous émerveiller à quel point Donald Trump échoue au test de décence humaine et à quel point il est facile de ne pas être un monstre.

Les utilisateurs des médias sociaux ont commencé à réfléchir à la véritable affection du président Obama pour sa communauté et à l’engagement de la famille Obama à répandre la joie auprès de ceux qui pourraient l’utiliser après que l’ancien commandant en chef a surpris des enfants à l’hôpital pour enfants Comer de l’Université de Chicago la semaine dernière.

🎄 Hier soir, @BarackObama et @MichelleObama ont surpris des patients à l’hôpital @ComerChildrens. Les réactions sur les visages des enfants et des parents étaient absolument inestimables. #ObamaAndKids ❤️ pic.twitter.com/PHQOqwjtaP – Merone (@Merone) 4 décembre 2021

❤️ Pour répandre un peu d’amour et montrer leur gratitude en cette période des fêtes, le président et Mme Obama se sont rendus aujourd’hui à l’hôpital @ComerChildrens pour distribuer des cadeaux aux patients incapables d’être à la maison pour les vacances. pic.twitter.com/PhJ07wNPg6 – La Fondation Obama (@ObamaFoundation) 4 décembre 2021

DES INVITÉS SUPER SPÉCIAUX sont venus visiter le service d’urgence de @uchicagoem aujourd’hui ! Ahhhhhhh @barackobama @michelleobama 🎉🎉🎉 pic.twitter.com/VxXcNc0ZrH – UChicago EM (@UChicagoEM) 3 décembre 2021

Les utilisateurs des médias sociaux ont été époustouflés par la salubrité de tout cela – et beaucoup n’ont pas pu s’empêcher de faire des comparaisons avec l’homme qui passe ses journées à pousser les théories du complot et à saper notre démocratie depuis son manoir.

Obama a passé la journée dans un hôpital à distribuer des cadeaux à des enfants malades. Trump a fait çahttps://t.co/lwoYH92kJR https://t.co/I9nv8uErlr – Pugs Moran: Neoteric Hack (@pugsandco) 5 décembre 2021

Le président Obama tenant un bébé dans un hôpital pour enfants alors qu’il distribuait des cadeaux est tout ce que vous devez voir aujourd’hui ♥️ pic.twitter.com/cwphfhlj05 – THEE IshNot🍑 💛⚖️ (@ish_not) 4 décembre 2021

À gauche : le président Obama en visite surprise à l’hôpital pour enfants de DC en 2018 À droite : le président Obama fait une visite surprise à l’hôpital pour enfants de Comer en 2021 Je pense que la meilleure chose à propos d’être président doit être la période après laquelle vous n’êtes plus président pic.twitter.com/a3HdrRQv8z – Alicia Smith #FBR (@AliciaSmith987) 6 décembre 2021

Les Obama se sont rendus à l’hôpital @ComerChildrens pour aider le Père Noël à distribuer des cadeaux. Une raison de plus pour les aimer ! 🎄🦌 #TheObamas #Christmas2021 #FreshVoicesRise #DemVoice1 pic.twitter.com/JGwNkarNNM – Ashley’s Vaxxed & Votes Blue ✨😷🌱🌏🥁🌈🕶🐝🌊✨ (@KuckelmanAshley) 5 décembre 2021

C’est tellement réconfortant. Pour en savoir plus google « Hôpital d’Obama » https://t.co/d5Fe1sH2JR – San Diego SRA (@SanDiegoSRA) 4 décembre 2021

