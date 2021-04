La visite «honteuse» d’Ursula von der Leyen en Turquie se retourne contre l’arrestation de 10 amiraux | Politique | Nouvelles

Turquie: Erdogan prévient les Mitsotakis de « ne pas me défier »

Le président de la Commission européenne et le chef du Conseil européen seront en Turquie pour la dernière étape du voyage de M. Michel dans le voisinage de l’UE. Le couple, cependant, a été critiqué pour cette décision après que le président turc a arrêté 10 amiraux à la retraite pour avoir signé une déclaration soutenant un accord maritime vieux de 85 ans.

Wolfgang Munchau, directeur d’Eurointelligence, a déclaré que la visite n’arrive pas à un bon moment pour les dirigeants de l’UE.

Il a tweeté: « Je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment pour une visite photo en Turquie de von der Leyen et Michel, juste après qu’Erdogan ait arrêté 10 amiraux à la retraite pour une déclaration politique. »

En réponse à ses commentaires, beaucoup se sont tournés vers Twitter pour fustiger les chefs de l’UE.

Un utilisateur a déclaré: « Peut-être que la CE devrait mettre en place une agence d’analyse stratégique, ou une quelconque analyse? Parce qu’il semble qu’elle n’existe pas, parce que c’est une autre visite malheureuse de leur part. Pour une commission géopolitique, c’est trop de bloopers. »

Et un autre: « VdL est une honte. »

Un utilisateur de Twitter a ajouté: « Ils vont en Turquie? Incompétence irréelle. »

Et un autre: « Paire Clueless, au-delà de Clueless. »

Le président Erdogan a déclaré lundi que le document allait au-delà de la liberté d’expression et impliquait un coup d’État.

La déclaration, signée par plus d’une centaine d’anciens hauts fonctionnaires de la marine, exprimait la crainte que la Convention de Montreux puisse être débattue ou abandonnée après avoir joué un rôle important dans la sécurité et la neutralité passée de la Turquie.

Les responsables gouvernementaux ont répondu en les accusant de conspirer contre l’ordre constitutionnel, et Erdogan a déclaré que cette déclaration était inacceptable compte tenu de l’histoire des coups d’État militaires de la Turquie.

« Le devoir des amiraux à la retraite est … de ne pas publier de déclarations sur un débat politique impliquant une implication d’un coup d’État », a déclaré Erdogan aux ministres et aux membres du parti AK.

L’armée a organisé trois coups d’État entre 1960 et 1980 et, avec une déclaration du Conseil national de sécurité, a fait pression sur le premier gouvernement dirigé par les islamistes en 1997. Un autre coup d’État a été tenté en 2016.

« Dans un pays qui a une histoire pleine de coups d’Etat et de déclarations, il est inacceptable que 104 amiraux à la retraite tentent une telle entreprise », a déclaré M. Erdogan, ajoutant que la Turquie restait attachée à l’accord mais pourrait le revoir à l’avenir.

Le principal parti d’opposition a déclaré que le gouvernement cherchait à détourner l’attention de problèmes plus critiques, y compris une dépréciation choquante de 12% de la lire il y a deux semaines, et à enregistrer les cas quotidiens de coronavirus.

M. Erdogan a blâmé l’opposition pour cette déclaration.

Montreux, signé en 1936, donne à la Turquie le contrôle du détroit du Bosphore et des Dardanelles à l’intérieur de ses frontières et, en temps de paix, garantit l’accès aux navires civils. Il limite également l’accès aux navires de guerre et régit les cargos étrangers.

Les amiraux à la retraite ont défendu l’accord comme étant stratégiquement important pour la sécurité, étant donné le pouvoir d’Erdogan de se retirer de ces pactes. Le mois dernier, le président a soudainement abandonné un accord international destiné à prévenir la violence contre les femmes.

Les procureurs accusent les amiraux de conspirer contre la sécurité de l’État, a déclaré le site d’information Haberturk. L’agence de presse d’État Anadolu a déclaré que quatre autres suspects avaient été appelés à se présenter à la police dans les trois jours dans le cadre de l’enquête.

Cette déclaration intervient alors que le gouvernement avance son projet de construction d’un canal massif reliant la mer Noire au nord d’Istanbul à la mer de Marmara au sud, parallèle au Bosphore.

Un responsable turc a déclaré que Montreux ne couvrirait pas le canal.

Les forces armées laïques étaient autrefois la force dominante en Turquie, mais Erdogan et son parti AK aux racines islamistes ont érodé leur influence depuis leur arrivée au pouvoir en 2002.

Surveiller attentivement la visite de Mme von der Leyen et de M. Michel seront bien entendu des fonctionnaires en Grèce et à Chypre.

George Pagoulatos, chef du groupe de réflexion de la Fondation hellénique pour la politique européenne et étrangère à Athènes, a déclaré à Politico: « Ils ne doivent pas perdre leur crédibilité et ils ne doivent pas permettre à Erdoğan de diviser l’UE. »

Il a ajouté: « (Les présidents de l’UE) ne devraient pas prendre d’engagements qui ne dépendent pas entièrement du comportement du gouvernement Erdoğan.

«Ils devraient également chercher à ne pas s’aliéner les citoyens turcs qui luttent pour les droits de l’homme et s’attendre à un agenda positif et [view] la visite des dirigeants européens comme une opportunité de changement positif. »