La visite présidentielle au monastère de Strahov

Depuis que le monastère a été créé en 1143, il a survécu aux incendies, aux guerres, aux révolutions et à la colère de divers régimes.

Par (Mme) Amb Narinder Chauhan

Les impressionnantes cérémonies d’État lors de la visite du président indien en République tchèque en septembre 2018 ont eu lieu dans le majestueux château de Prague. années, qui ont non seulement amélioré les relations depuis l’éclatement de l’ex-Tchécoslovaquie en 1989, mais ont également vu la signature de plusieurs accords d’État et la création d’un lien politique rappelant l’époque révolue. J’ai eu le privilège d’en être un témoin de première main.

Pour apporter une dimension culturelle à la visite d’Etat, j’ai accompagné les invités d’honneur dans l’autre monument tout aussi connu de Prague, le monastère de Strahov qui a laissé une empreinte indélébile dans l’esprit de tous les membres de la délégation présidentielle.

Au cours d’une visite de ce joyau culturel, la délégation a été informée par les hôtes que le monastère de Strahov a été fondé en 1143 par JindrichZdik, évêque Jean de Prague, et Vladislas II, duc de Bohême. Il a été construit près du chemin menant au château du prince, sur un site où des gardes montaient la garde (le nom Strahovis dérivé du mot tchèque « strahavat », monter la garde). Il s’est formé lorsqu’une communauté de moines prémontrés, adeptes des enseignements de saint Augustin originaires de la vallée du Rhin, s’est installée à Strahov.

Les hôtes ont expliqué les détails architecturaux en déclarant que le monastère a été construit comme un vaste complexe roman plus grand que la résidence voisine des rois de Bohême, connue sous le nom de Château de Prague. Après avoir été endommagé par un incendie en 1258, le monastère a été restauré dans le style gothique primitif. Avec le mouvement hussite, l’importance du monastère a diminué jusqu’à ce qu’il soit relancé à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. Elle a été reconstruite dans le style baroque après la guerre de Trente Ans. Il comprenait l’église, la bibliothèque et la galerie.

Outre le contexte historique médiéval éclectique, les délégués ont également appris les événements plus modernes entourant le monastère qui ont survécu aux vicissitudes de l’histoire jusqu’en 1950, date à laquelle il a été repris par le régime communiste. Nous avons été informés que pendant cette période les religieux étaient internés et placés dans des emplois civils, très peu pouvant travailler dans l’administration cléricale en tant que prêtres du diocèse. De plus, le monastère a été soumis à des recherches archéologiques approfondies et transformé en Mémorial de la littérature nationale. Au cours des recherches archéologiques, la forme romane depuis longtemps oubliée du monastère a été révélée et reconstruite de manière sensible.

On a en outre appris qu’après la chute du régime communiste en 1989, le monastère a été rendu à l’Ordre des Prémontrés, qui a vu une reconstruction coûteuse du bâtiment. En 1994, l’église avait été restaurée, la galerie de photos de Strahov nouvellement construite et la bibliothèque de Strahov renouvelée.

La délégation présidentielle a rapidement supposé que bien que les flèches de la basilique de Strahov se détachent sur le magnifique horizon de Prague, ses trésors inestimables se trouvent à l’intérieur. Le plan du monastère est en forme de quadrilatère irrégulier, avec l’abbaye de l’Assomption de Notre-Dame située au centre. Son intérieur majoritairement baroque est décoré de fresques illustrant la vie de St Norbert. L’église appartient à l’Église catholique romaine. C’est ici qu’a commencé l’impressionnante visite du monastère par la délégation présidentielle indienne.

Sans aucun doute, la délégation présidentielle a été fascinée par la qualité sereine et méditative de la zone entourée par le monastère, mais ce qui a le plus impressionné les distingués délégués était la bibliothèque d’époque, l’une des plus belles au monde qui comprend l’une des plus anciennes collections monastiques. à la campagne. La bibliothèque de Strahov est composée de deux magnifiques salles, les salles théologique et philosophique, qui, malgré le saccage par les armées d’invasion, abritent plus de 200 000 volumes, dont 3000 manuscrits originaux, et plusieurs peintures baroques et rococo.

La salle théologique avec son travail en stuc attrayant contient principalement de la littérature de nature théologique et des milliers d’éditions de la Bible. Le livre le plus ancien de la bibliothèque est un livre d’évangiles du IXe siècle imprimé sur parchemin. Les globes astrologiques et géographiques hollandais démesurés qu’il abrite ont suscité beaucoup de curiosité du président indien, de sa femme et de sa fille respectées qui ont soigneusement entendu leur signification expliquée en détail par les hôtes.

La délégation a été émerveillée par la grande salle philosophique qui est décorée de fresques illustrant le développement spirituel de l’humanité, peintes par Anton Maulbertsch. Nous avons tous tendu le cou pour voir ses fameuses bibliothèques en noyer qui montaient jusqu’au plafond. Cette salle saisissante est si célèbre qu’elle a souvent été visitée par de grandes personnalités de l’époque. Le livre d’or le plus ancien contient des noms tels que l’amiral Horatio Nelson et la princesse autrichienne Marie Luisa, épouse de Napoléon Bonaparte. Les nouveaux contiennent le nom de l’actuel président indien, Shri Ram Nath Kovind, qui a également offert à la bibliothèque des livres indiens soigneusement sélectionnés.

Soutenue par la subvention du ministère de la Culture du gouvernement tchèque, la numérisation des manuscrits et des gravures les plus précieux de la bibliothèque de Strahov a commencé en 1991. La galerie de photos de Strahov s’est agrandie depuis les années 1830 et présente une remarquable collection d’art d’Europe centrale , que les délégués ont vu avec un sens très profond d’appréciation.

Depuis la création du monastère en 1143, il a survécu aux incendies, aux guerres, aux révolutions et à la colère de divers régimes, mais chaque fois que les membres de l’ordre ne pouvaient pas vivre dans les bâtiments du monastère, ils se rassemblaient dans d’autres endroits jusqu’à ce qu’ils soient autorisés à revenir. . Le président indien et la délégation ont appris qu’actuellement, environ 70 moines y vivent une vie tranquille.

Cependant, le monastère de Strahov ne se repose pas sur ses lauriers historiques. La délégation présidentielle était très heureuse de savoir que les magnifiques salles et l’atmosphère inimitable du monastère ont servi de toile de fond à des superproductions hollywoodiennes. La bibliothèque, par exemple, peut être vue dans le film d’horreur « From Hell » avec Johnny Depp et dans le film Bond « Casino Royale » avec Daniel Craig. Tout le monde a décidé de revoir les films pour ressentir la magie que le monastère aurait pu créer sur le grand écran !

Le complexe du monastère est un grand bâtiment impressionnant situé à l’arrière de la colline de Petrin et du château de Prague. Cette zone surélevée de la ville offre aux visiteurs une oasis de calme, un endroit pour se promener, profiter de la vue sur la ville basse et même sur l’ensemble de Prague, et visiter l’une des plus belles églises de la ville et la meilleure bibliothèque. La délégation présidentielle indienne a emporté avec eux des souvenirs très heureux de leur visite au monastère de Strahov et à Prague, sans doute les plus beaux endroits à visiter au nord de l’Italie. J’ai tout un album de photos de la visite.

(L’auteur est un ancien ambassadeur indien et ancien envoyé auprès de l’UE. Twitter:@nchauhanifs Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. La reproduction de ce contenu sans autorisation est interdite).

