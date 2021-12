La visite virtuelle de Stax salue Mavis Staples, Al Bell, Al Jackson, Bettye Crutcher

Le Stax Museum de Memphis a annoncé ses plans pour la première mondiale le 3 février 2022 de sa visite virtuelle du Mois de l’histoire des Noirs. L’événement gratuit, de 19h à 21h, mettra en vedette de la musique en direct et honorera les réalisations de quatre grandes figures de la célèbre histoire du label, le copropriétaire Al Bell, et les artistes Mavis Staples et Al Jackson, Jr., et l’écrivain-artiste Bettye Crutcher.

La visite virtuelle du musée Stax et le concert virtuel de la Stax Music Academy seront disponibles gratuitement dans le monde entier en streaming, avec des informations à venir sur la façon de s’inscrire. Intitulée The Magnetic South, la tournée examinera comment les quatre notables ont tous été attirés par Stax Records en raison des opportunités offertes par la célèbre société à son apogée.

Il retrace l’arrivée du batteur Jackson, profondément respecté en tant que membre de Booker T et des MG et sur des disques classiques d’Al Green et d’autres ; le grand évangile de l’âme Staples, dont le puissant héritage comprend son travail en solo et celui avec le groupe familial les Staples Singers; le compositeur et artiste d’enregistrement Crutcher, qui est devenu membre de l’équipe d’auteurs-compositeurs interne de Stax en 1967 et a co-écrit des joyaux tels que « Who’s Making Love » de Johnnie Taylor et « I Like What You’re Doing To Me » de Carla Thomas ; et le DJ de l’Arkansas est devenu le patron du label Bell, qui a rejoint Stax en 1965 et a contribué à son ascension vers la prééminence au cours de la décennie suivante. La tournée montre comment chacun d’entre eux est arrivé à Memphis et l’impact qu’ils ont eu sur la ville, le label et la musique soul.

La première mondiale du 3 février sera suivie de conversations et de performances avec les musiciens modernes de Memphis Terence Clark, Keia Johnson et Tonya Dyson, et de remarques de l’acteur Kenon Walker.

L’événement fait suite à l’offre du Stax Museum et de la Stax Music Academy pour le Mois de la musique noire 2021, au cours duquel il a lancé des expériences virtuelles gratuites visionnées par plus de 130 000 personnes dans 27 États et 12 pays étrangers.

Vous pensez connaître Stax ? Essayez le quiz Ultimate Stax Records de uDiscover Music.