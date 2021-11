La Vita Vea des Buccaneers affiche un sourire sanglant après avoir perdu une dent contre les Colts

Le football est un jeu dur et physique, mais aucune partie du jeu n’est aussi difficile que la bataille dans les tranchées.

Vita Vea a aidé à le prouver dimanche après-midi lorsqu’il a perdu une dent lors du match de la semaine 12 des Buccaneers avec les Colts tout en essayant de se battre à travers la ligne offensive d’Indianapolis.

Vea, un plaqueur défensif de 346 livres, a été doublé sur un jeu du centre Ryan Kelly et du garde Mark Glowinski. Son casque a commencé à glisser et il a reçu une balle dans le menton de Glowinski. Cela lui a cassé la dent, comme vous pouvez le voir via le replay ci-dessous.

Vea ne semblait pas trop dérangé par le coup. Il retourna sur la touche et montra l’écart nouvellement formé dans son sourire. Il n’a pas manqué non plus beaucoup de temps avec le problème mineur. Il a continué à travailler pour empêcher Jonathan Taylor de générer des verges au milieu du terrain.

Croyez-le ou non, Vea n’est pas le premier joueur de ligne défensive à perdre des dents lors d’un match ces dernières saisons. Le passe-passeur Carl Lawson a déjà perdu quelques dents en jouant pour les Bengals. Il a décrit le quasi-limogeage du quart-arrière des Browns DeShone Kizer en 2017 :

« J’ai contourné le bord et je pensais avoir un sac, mais ils ont dit que le ballon allait de l’avant », a déclaré Lawson, selon ESPN. «Quand je le faisais tomber, je voyais mes dents en l’air pendant environ deux secondes. J’étais comme, ‘Putain de merde.’”

Lawson ne portait pas de protège-dents lorsqu’il a perdu ses dents. Cela ne ressemblait pas non plus à Vea, alors peut-être qu’il reconsidérera cette décision après avoir perdu l’un de ses blancs nacrés.

Et peut-être qu’il contactera Lawson, maintenant avec les Jets, pour voir s’il peut recommander un moyen de remplacer sa dent maintenant manquante.