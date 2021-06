La vitesse de Bakou de Tsunoda, le patron de l’équipe “vraiment inquiet”, Tost · .

Le directeur de l’équipe AlphaTauri, Franz Tost, a admis qu’il craignait que Yuki Tsunoda ne s’écrase pendant le Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Tsunoda a marqué ses premiers points depuis Bahreïn avec une septième place, meilleure en carrière, dimanche. Tost a déclaré ” Yuki a fait un travail fantastique ” pendant le week-end. “

“D’accord [he had] le petit incident mais c’était en qualifications trois et ça peut arriver, est arrivé aussi [to] conducteurs plus expérimentés », a-t-il ajouté.

Tsunoda s’est écrasé lors de la Q3, mettant fin prématurément à la séance lors de sa première apparition dans le top 10 des tirs au but.

Le directeur de l’équipe AlphaTauri a déclaré que la vitesse de Tsunoda en course était encore plus impressionnante que lors des qualifications. « Son rythme de course était parfois incroyable.

« J’avais vraiment peur que quelque chose [would] arriver parce qu’il était vraiment rapide. Il est dans une très bonne voie.

Tost s’attend à plus de points de Tsunoda au fil de la saison. “Je pense qu’il obtiendra de bons résultats également dans la seconde moitié de la saison lorsqu’il aura acquis un peu plus d’expérience et surtout sur les pistes de course qu’il connaît.

« Il s’est beaucoup amélioré, il ne faut pas oublier [it’s his] première fois à Bakou. Bien sûr, à Bahreïn, il a marqué deux points lorsqu’il a terminé neuvième, mais il connaissait assez bien la piste depuis la Formule 2, puis nous avons testé là-bas. Nous pourrions trouver une bonne configuration.

« Mais nous sommes venus ici, à Bakou ; il ne connaissait pas la piste et il s’est immédiatement familiarisé avec elle. Il est parti de la septième position et a terminé septième et pour moi [it was a] un travail vraiment fantastique de sa part, des performances fantastiques.

Après le Grand Prix de Monaco, Red Bull a déplacé Tsunoda en Italie, où Tost a conçu un nouveau programme d’entraînement intensif pour la recrue.

Il voit un grand potentiel chez la recrue, malgré une série de courses difficile avant le week-end dernier. “Nous devons travailler sur certaines choses”, a déclaré Tost. “Nous le savons, mais je suis convaincu que nous allons tout mettre en place car c’est un super talent.”

