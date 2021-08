La vitesse de charge de la batterie du Pixel 6 pourrait battre l’iPhone

Google a encore une fois dévoilé la nouvelle série Pixel bien avant la révélation attendue. Il y a quelques semaines, la société a confirmé les noms Pixel 6 et Pixel 6 Pro, présentant le tout nouveau design et introduisant le nouveau processeur Tensor. Google a également énuméré certaines des principales spécifications des téléphones, taquinant que les nouveaux Pixels seront des appareils haut de gamme et seront tarifés en conséquence. Google n’a pas partagé tous les secrets du Pixel 6. Nous n’avons pas tous les détails du matériel, les prix ou la date de sortie réelle. Mais il y a déjà de nombreuses raisons de s’enthousiasmer pour la gamme Pixel. Si vous avez besoin de plus de raisons d’attendre avec impatience la série Pixel 6, il y a juste le genre de fuite qui pourrait le faire. La série Pixel 6 peut prendre en charge des vitesses de charge de la batterie plus rapides que l’iPhone.

Google et Apple sont à la traîne par rapport à leurs concurrents en ce qui concerne les vitesses de charge de la batterie. Le Pixel 5 peut se recharger jusqu’à 18 W, tandis que l’iPhone 12 prend en charge la charge de 20 W. L’iPhone 12 effectue également une charge MagSafe de 15 W. Le Pixel 5 prend en charge la charge Qi de 12 W. C’est plus rapide que la charge sans fil de 7,5 W par défaut de l’iPhone pour les chargeurs Qi ordinaires.

Vitesse de charge de la batterie du Pixel 6

Pendant ce temps, les fabricants chinois de smartphones ont depuis longtemps dépassé les vitesses de charge filaire de 30 W. Certains d’entre eux ont dépassé les vitesses de 60W, approchant et dépassant les 100W. Le chargement sans fil est également beaucoup plus rapide sur ces appareils. L’inconvénient est que la santé de la batterie en prendra un coup. Plus vous rechargez sur la technologie de charge de batterie la plus rapide disponible, plus la santé de la batterie diminuera rapidement.

Google n’a pas révélé les vitesses de charge officielles pour le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, mais il y a une nouvelle fuite pour cela. 91mobiles affirme qu’un leaker fiable a obtenu des informations sur les capacités de charge du Pixel 6. Apparemment, les téléphones Pixel 6 prendront en charge la charge rapide de 33 W dès la sortie de la boîte. Des sources de Google ont vu des briques de charge de 33 W au siège de Google. Ces chargeurs sont uniquement à des fins de test, cependant.

Google a déclaré plus tôt cette semaine que le Pixel 5a serait le dernier téléphone à être livré avec un chargeur gratuit dans la boîte. Cela impliquait que la série Pixel 6 serait les premiers téléphones Pixel à être livrés sans brique de charge. Même s’ils en obtenaient un, les vitesses de charge de la batterie de 33 W nécessiteraient un chargeur différent qui doit être acheté séparément.

Le rapport ne fait aucune mention des vitesses de charge sans fil pour la série Pixel 6. De plus, nous n’avons aucune idée de la taille des batteries du Pixel 6. Le Pixel 6 Pro sera le choix évident pour les acheteurs qui souhaitent une batterie plus grande. Mais le Pixel 6 Pro comportera également un écran plus grand qui pourrait consommer plus d’énergie, en particulier lorsqu’il fonctionne à 120 Hz.