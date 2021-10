La vitesse de charge de la série Samsung Galaxy S22 révélée dans la liste 3C

Robert Triggs / Autorité Android

TL;DR

Le trio Samsung Galaxy S22 est de nouveau passé à travers 3C, révélant leurs vitesses de charge. Selon la liste, les trois téléphones prennent en charge la charge de 25 W.

Samsung n’a pas poussé la technologie de charge autant que les autres fabricants de smartphones. Alors que Xiaomi et Oppo ont dépassé la barre des 100W, les prochains produits phares de Samsung pourraient encore languir en dessous de la barre des 30W. Trois téléphones considérés comme le trio Galaxy S22 sont récemment passés par le service de certification 3C de la Chine (via WhyLab), mettant cette fois en lumière les vitesses de charge pour les trois saveurs.

À en juger par une capture d’écran de la liste, les numéros de modèle SM-S9080, SM-S9060 et SM-S9010 prennent en charge une charge de 25 W (9 V, 2,77 A) et pourraient atterrir avec un chargeur de voyage en option. Fait intéressant, ce chargeur est répertorié comme EP-TA800, l’alimentation préférée de Samsung depuis environ deux ans.

Voir également: Les meilleurs chargeurs rapides Samsung

Vitesse de charge du Samsung Galaxy S22 : 25W est-il trop lent ?

Les nouvelles pourraient être assez décevantes pour les fans de Samsung qui espèrent de vrais buffs de charge cette fois-ci. Il convient de noter que les téléphones peuvent prendre en charge des vitesses de charge plus rapides, même si le chargeur de stock répertorié est limité à 25 W. La société propose toujours un chargeur 45W de rechange pour le Note 10 Plus et le Galaxy S20 Ultra. Cela dit, Samsung ne s’est jamais concentré sur la vitesse de charge comme caractéristique principale de ses produits phares. Il semble peu probable que cette philosophie change avant le lancement de la série Galaxy S22.

Ce n’est pas non plus la première fois que nous voyons les membres de S22 passer par 3C. Auparavant, nous avons obtenu un aperçu des capacités de la batterie des téléphones grâce au service. Notamment, seul le Galaxy S22 Ultra devrait conserver sa capacité de 5 000 mAh. Le Galaxy S22 et le Galaxy S22 Plus peuvent se contenter de cellules plus petites.

Que pensez-vous de la vitesse de charge du Samsung Galaxy S22 ? Est-ce que 25W est trop lent pour vous ? Assurez-vous de voter dans notre sondage ci-dessus.