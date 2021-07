La vitesse de téléchargement sur Internet en Inde continue de s’améliorer, selon l’indice mondial Speedtest d’Ookla en juin

De plus, ces vitesses Internet pour la connexion mobile et la connexion haut débit fixe enregistrées en juin ont été les plus élevées pour l’Inde sur l’indice mondial.

Vitesse de téléchargement Internet en Inde : L’indice mondial Speedtest d’Ookla pour juin a montré que les vitesses Internet en Inde, pour les connexions haut débit mobiles et fixes, continuent d’augmenter. La vitesse moyenne de téléchargement mobile en Inde a connu une augmentation de 16,3% d’un mois à l’autre, passant de 15,34 Mbps en mai à 17,84 Mbps en juin. Non seulement cela, mais la vitesse Internet haut débit fixe a connu en moyenne une augmentation de 4,53% par rapport à mai, passant de 55,65 Mbps à 58,17 Mbps. De plus, ces vitesses Internet pour la connexion mobile et la connexion haut débit fixe enregistrées en juin ont été les plus élevées pour l’Inde sur l’indice mondial.

Selon les données de juin sur l’indice mondial Ookla Speedtest, l’Inde a atteint le numéro 122, enregistrant une hausse de six places, pour les vitesses de l’Internet mobile, tandis qu’elle a augmenté de trois places pour atteindre la 70e position pour les vitesses de téléchargement à large bande. Ookla a également déclaré qu’il s’agissait de la troisième augmentation consécutive de l’Inde dans l’indice mondial de la vitesse de son Internet mobile, ajoutant que l’Inde avait connu des améliorations constantes des vitesses Internet globales au cours des deux derniers mois.

Selon les détails de la vitesse de téléchargement mobile en Inde partagés par Ookla, alors que le pays a connu une augmentation mensuelle significative de la vitesse, il a également connu un bond annuel massif. Par rapport à juin 2020, juin 2021 a vu une augmentation de 46,71% de la vitesse de téléchargement sur Internet, passant de 12,16 Mbps à 17,84 Mbps. En ce qui concerne la vitesse de téléchargement pour les réseaux mobiles, elle a augmenté de 18,85% par an, pour passer de 4,35 Mbps en juin 2020 à 5,17 Mbps en juin 2021. Le chiffre de juin 2021 était également une augmentation de 2,38% de la vitesse de téléchargement de 5,05 Mbps en mai cette année.

Le pays a également connu une baisse du taux de latence moyen sur les réseaux mobiles, passant de 50 millisecondes en mai à 48 millisecondes en juin. Non seulement cela, mais le taux de gigue moyen est également passé de 48 millisecondes en mai à 43 millisecondes le mois dernier.

En ce qui concerne le classement mondial, les Émirats arabes unis sont en tête du classement de la vitesse de téléchargement sur Internet mobile avec une vitesse moyenne de 193,51 Mbps en juin, suivis par la Corée du Sud à 180,48 Mbps.

En ce qui concerne les connexions haut débit fixes, la vitesse de téléchargement moyenne a connu une augmentation annuelle de 52,32 %, passant de 38,19 Mbps en juin de l’année dernière à 58,17 Mbps le mois dernier. Pendant ce temps, la vitesse de téléchargement pour le haut débit fixe en Inde a augmenté de 59,06 % par an, passant de 34,22 Mbps en juin de l’année dernière à 54,43 Mbps le mois dernier, ce qui signifie également une augmentation de 3,97 % par rapport à la vitesse de téléchargement de 52,35 Mbps enregistrée en mai de cette année. . Cependant, le taux de latence du haut débit a augmenté d’une milliseconde en Inde pour atteindre 17 millisecondes en juin.

