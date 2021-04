La vitesse de Yuki Tsunoda aide au développement d’AlphaTauri

Le directeur technique d’AlphaTauri, Jody Egginton, a félicité Yuki Tsunoda pour ses premières contributions à l’équipe, tout en disant à quel point son style de conduite complète celui de Pierre Gasly.

Egginton dit qu’avoir une recrue aux côtés d’un chef plus expérimenté dans l’équipe laisse AlphaTauri dans un «scénario différent» pour beaucoup d’équipes sur la grille, mais que leur partenariat fonctionne déjà.

«Pierre est une référence solide depuis l’année dernière et il est capable de nous dire en détail ce qui a changé, ce qui est mieux, ce qui est pire, alors c’est bien», a déclaré Egginton.

«Cela, combiné à la corrélation, nous aide potentiellement à répondre à certaines des questions que Yuki pourrait avoir. Parce que nous dirons “d’accord, c’est attendu, ce n’est pas prévu, nous allons travailler dessus”. Cela stabilise donc un peu le navire.

“En même temps, [Tsunoda is] soulevant également des questions, qui sont [like] «d’accord, c’est une pensée assez intéressante». La façon dont il conduit la voiture est un peu différente de celle de Pierre et cela soulève d’autres questions.

«C’est donc un peu un mélange, vraiment. Le point clé est qu’il a la vitesse nécessaire pour pouvoir contribuer.

📽️ Comment vous préparez-vous à devenir pilote de F1? Nous avons demandé à l’homme qui avait préparé @ YukiTsunoda07 pour la course 💪🏋️‍♂️ Rencontrez l’entraîneur de performance de Yuki, Noel Carroll 👋 # PoweredByHonda – Honda Racing F1 (@ HondaRacingF1) 12 avril 2021

Après avoir terminé troisième de sa première saison en Formule 2, Tsunoda a rapidement été promu AlphaTauri pour remplacer Daniil Kvyat. Le pilote japonais s’est dit surpris par la réaction positive qu’il a reçue des fans après ses débuts en F1, mais Egginton en a assez vu pour croire au talent du joueur de 20 ans au volant.

«Sa vitesse ne faisait aucun doute en F2, il mérite ce coup», a-t-il déclaré. «Il est sur une courbe d’apprentissage très raide, comme pour tout jeune pilote entrant dans le monde de la Formule 1, mais il y va pas à pas.

«Il absorbe beaucoup d’informations et il communique bien, et nous comprenons ce qu’il attend de la voiture. Il travaille bien avec l’équipe d’ingénierie. Il apprend vite.

«Nous avons eu quelques hauts et des bas [in Bahrain]. Il a été très rapide. Nous avons eu quelques petits problèmes avec la voiture et il l’a pris dans sa foulée. C’est frustrant pour lui, comme pour tout le monde. Si ce n’était pas frustrant pour lui, ce serait un souci en fait. Mais il en a rebondi.

«C’est vraiment rafraîchissant avec les jeunes de l’équipe. J’apprécie beaucoup le défi et l’équipe y est douée. Sans être grosse tête, l’équipe est douée pour travailler avec les jeunes pilotes.

«Nous aurons des hauts et des bas, mais il livre et je pense que c’est important parce que nous sommes fermement au milieu de terrain, semble-t-il, donc c’est bien.

