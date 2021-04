“La vitesse du vent augmente depuis quelques décennies”

15/04/2021 à 16:05 CEST

César Azorín Molina (Villena, 1980) est chercheur au Centre de recherche sur la désertification (CIDE-CSIC), où il dirige une ligne de recherche axée sur l’analyse de la changements observés dans la vitesse du vent dans le contexte du changement climatique. L’expert a conclu que la vitesse moyenne du vent dans l’hémisphère nord de la Terre augmentait depuis la fin des années 1970.

Docteur en géographie de l’Université d’Alicante, il a publié une centaine d’articles scientifiques dans des revues spécialisées sur la météorologie et la climatologie, et a dirigé et participé à de nombreux projets de recherche nationaux et internationaux.

Dans une étude qui a publié dans le magazine Changement climatique de la nature, montre que la vitesse du vent s’est renforcée ces dernières années, avec des conséquences positives sur la production d’énergie éolienne, après des décennies de ralentissement, phénomène connu sous le nom de calme.

-Qu’est-ce que l’article explique?

-L’article traite des changements observés dans la vitesse du vent sur les continents depuis la fin des années 70. Il s’agit d’un travail inédit, puisqu’un changement a été constaté dans la tendance à la baisse de la vitesse du vent observée au cours des 40 à 50 dernières années sur les latitudes moyennes de notre hémisphère nord et sur les surfaces terrestres / continentales. Cette diminution de la vitesse du vent est connue sous le terme anglo-saxon stilling, que l’on pourrait traduire par un affaiblissement des vents. La diminution de la vitesse du vent sur les surfaces continentales a été interrompue depuis 2010, détectant par la suite un renforcement des vents à l’échelle planétaire ».

-Qu’est-ce qui se passe?

Ces dernières années, plusieurs hypothèses ont été émises par la communauté scientifique. L’un d’entre eux serait associé à l’effet de freinage exercé par la croissance de la végétation, l’augmentation des zones urbaines, voire des problèmes avec les instruments de mesure de la vitesse du vent. Cependant, dans la présente étude, nous proposons que les cycles de descente et de montée de la vitesse du vent sont dus à des causes naturelles, en particulier à des changements dans les modèles de circulation atmosphérique dus à l’interaction entre l’atmosphère et les océans. Ce serait le principal moteur de ces cycles en vitesse du vent. Il est également important de noter que la relation entre ces oscillations atmosphère-océan et le réchauffement climatique anthropique est encore incertaine pour la communauté scientifique.

-Est-ce que la prédiction est importante?

Il est essentiel de prévoir à l’avance ces cycles climatiques d’affaiblissement et de renforcement des vents en raison de leurs implications socio-économiques et environnementales directes, telles que la production d’énergie éolienne, le transport aérien ou les sécheresses, car le vent affecte directement l’évaporation. Il est également important d’analyser le vent en raison du risque posé par les épisodes de vent fort, en raison de son effet bénéfique sur la qualité de l’air de nos villes en dispersant la pollution atmosphérique, en raison de son impact sur la propagation des incendies de forêt, voire sur la routes, oiseaux migrateurs, entre autres. L’augmentation actuelle de la vitesse du vent devrait probablement durer au moins une autre décennie.

-Quelles données ont été utilisées dans cette étude scientifique?

-L’étude a été basée sur les données de stations météorologiques à l’échelle mondiale, qui mesurent la vitesse du vent de la fin des années 1970 à 2017. Il s’agit de stations météorologiques sur les surfaces continentales, principalement dans l’hémisphère nord, à partir desquelles nous pouvons obtenir comment le vent a changé au cours de ces quatre dernières décennies. À ces données sur la vitesse du vent, nous avons également incorporé des statistiques de production d’énergie éolienne, en mettant l’accent sur les États-Unis, et nous avons également utilisé des indices climatiques pour caractériser les changements dans la circulation atmosphérique et océanique.

-Pensez-vous que l’énergie éolienne est une bonne alternative dans la lutte contre la crise climatique?

-Comme le potentiel éolien varie proportionnellement au cube de vitesse du vent, cette découverte récente de la reprise de la vitesse du vent après des décennies dominées par l’affaiblissement est une nouvelle très positive pour l’industrie éolienne en particulier, et c’est beaucoup plus d’un point de vue environnemental dans l’engagement en faveur de l’utilisation d’énergies propres et d’alternatives à la combustion de combustibles fossiles (principalement du CO2). Surtout pour stopper ce réchauffement climatique bien en deçà du seuil des 2 degrés établi dans l’Accord de Paris de 2015.

-Y a-t-il des conséquences?

-Dans nos travaux, nous avons montré que cette augmentation de la vitesse du vent, qui a été trois fois supérieure à la baisse observée de 1978 à 2010, a eu des répercussions très positives sur l’augmentation de la production d’énergie éolienne aux États-Unis, en Chine et en Europe. Dans le cas des États-Unis, nous avons détecté que le potentiel éolien a augmenté d’environ 17% de 2010 à 2017, de 22% en Europe, et devrait passer à 37% en 2024 si nous continuons avec le même rythme d’augmentation de la vitesse du vent. Le plus compliqué maintenant est de mieux analyser les causes de ces changements dans la circulation atmosphérique et les vents. Dans tous les cas, nos résultats sont très positifs pour l’énergie éolienne, mais de nouvelles diminutions de la vitesse du vent devraient se produire à l’avenir. Le plus difficile est de prévoir quand. Ce que je voudrais souligner, c’est qu’il est essentiel que la société soit consciente d’utiliser les ressources énergétiques de manière durable, et que les politiques territoriales s’engagent à faciliter les investissements dans les énergies propres (éolienne, solaire, hydraulique) pour réduire les émissions de gaz à effet de serre l’atmosphère. Le changement climatique, qui se traduit principalement par un réchauffement climatique, est sans aucun doute l’effet de l’action humaine, et nous devons tous agir maintenant.

Article publié dans Nature Climate Change: https://www.nature.com/articles/s41558-019-0622-6

