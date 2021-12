La vitesse du Wi-Fi 6E pourrait atteindre 1 à 2 Gbit/s après que la décision de justice ait soutenu la FCC

Alors que le Wi-Fi 6 commence à faire des progrès, certains envisagent déjà des vitesses Wi-Fi 6E beaucoup plus rapides. Bien que théoriquement une petite avancée, le Wi-Fi 6E est susceptible d’offrir des débits bien plus élevés en utilisation réelle…

Nous avons précédemment expliqué la différence entre le Wi-Fi 6 simple et le Wi-Fi 6E :

Il fonctionne sur la bande 6 GHz afin qu’aucun appareil hérité ne puisse y accéder. Les appareils Wi-Fi 6e pourront fonctionner sur le Wi-Fi 6 et d’autres normes précédentes, mais aucun appareil sans support 6e ne pourra accéder à l’autoroute. Du point de vue de la capacité, il aura accès à 59 canaux sans chevauchement, donc des endroits comme les arènes sportives, les salles de concert et d’autres environnements à haute densité fourniront beaucoup plus de capacité avec moins d’interférences.

Cela correspondrait aux types de vitesses sans fil actuellement vues uniquement avec mmWave 5G (photo ci-dessus).

Pour faire de cet objectif une réalité, davantage de spectre radio est nécessaire pour garantir que le Wi-Fi 6E ne se retrouve pas aussi encombré que les canaux traditionnels une fois qu’il deviendra la norme. La FCC a donné les autorisations nécessaires pour cela – permettant aux fabricants d’utiliser gratuitement la bande 6 GHz – mais AT&T a déposé une plainte visant à annuler la décision. Il a affirmé que l’utilisation du spectre 6 GHz interférerait avec les micro-ondes qu’il utilise pour envoyer des données entre les tours cellulaires.

The Verge rapporte que la FCC a remporté hier la bataille judiciaire.

Une décision (pdf) rendue mardi par la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia a confirmé une décision d’avril 2020 de la FCC d’ouvrir 1 200 MHz de spectre dans la bande 6 GHz pour une utilisation sans licence. Sans licence signifie que tout le monde peut l’utiliser, à condition de le faire de manière responsable, couvrant des utilisations comme votre futur réseau domestique Wi-Fi 6E […]

Alors que le Wi-Fi 6 GHz a la même vitesse de pointe théorique que le Wi-Fi 5 GHz, l’espace supplémentaire signifie qu’au lieu d’avoir autant d’interférences provenant d’autres appareils et des réseaux à proximité, vous aurez une connexion plus rapide et plus cohérente. L’année dernière, un représentant de la Wi-Fi Alliance a déclaré à The Verge que cela devrait permettre des connexions de 1 à 2 Gbit/s via Wi-Fi, similaire à ce que vous voyez maintenant avec mmWave 5G.