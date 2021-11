La vitesse en ligne droite de Mercedes au Qatar est revenue à la « normale »

Christian Horner estime que la vitesse en ligne droite de Mercedes est revenue à la « normale » au Qatar, malgré le fait que Lewis Hamilton ait facilement pris la pole position.

Red Bull remet publiquement en question la légalité de la Mercedes W12, qui a été ultra-rapide le week-end dernier lors du Grand Prix de Sao Paulo remporté par Hamilton.

Mais même si le septuple champion du monde était 0,455 seconde plus rapide que Max Verstappen, deuxième, son rival pour le titre, en Q3 pour le premier Grand Prix du Qatar, Horner n’attribuait pas cela à la vitesse en ligne droite qui le préoccupait et tellement son équipe.

« Leur vitesse en ligne droite a un peu diminué », a déclaré le directeur de l’équipe Red Bull à Sky F1. « Je pense que cela ressemble beaucoup à notre vitesse en ligne droite maintenant, ce qui est bon à voir.

« Je pense que Lewis a fait tout son temps dans les virages 6 et 7, en particulier dans ce dernier tour – il a eu un secteur incroyable dans cette séquence des deux virages les plus lents. D’après ce que nous avons vu sur la vitesse en ligne droite, cela semble normal. Juste un très bon tour de Lewis.

Horner avait déclaré plus tôt qu’il était « vraiment ravi » que la FIA mène une « mission d’enquête » au Qatar en effectuant des tests de charge sur les ailes arrière, qui est la partie de la voiture Mercedes que Red Bull a interrogée.

Il a ajouté après les qualifications : « Je pense que le test de charge fait son travail car la vitesse en ligne droite est sous contrôle. Soudain, nous sommes en ligne – nous n’avons pas vu cela depuis environ quatre ou cinq courses.

Départ P2 pour le duel de demain dans le désert

Bien que Verstappen détienne une avance de 14 points au Championnat du monde des pilotes avec trois courses à disputer, Hamilton a désormais le vent en poupe après sa victoire au Brésil et sa performance de samedi au Qatar.

Et le Néerlandais n’aura pas son coéquipier pour le soutenir dès les premières étapes du circuit international de Losail car Sergio Perez n’a pas réussi à atteindre la Q3.

« Lewis a réalisé un tour incroyable à la fin », a déclaré Horner. « Ce dernier tour a été très, très rapide. Nous avons Max au premier rang, c’était dommage de perdre Checo, décevant de ne pas l’avoir en Q3.

« Mais en partant de la première ligne devant Valtteri (Bottas), nous avons une opportunité dans la descente jusqu’au virage 1.

« Je pense que le problème avec la course est que vous ne pourrez pas suivre de si près, donc il s’agira de savoir qui entre dans le virage 1. Ensuite, pour suivre de près la vitesse de ces virages, il sera très difficile de s’approcher assez pour monter un dépassement.

« Ensuite, cela se résume à la stratégie, à la dégradation des pneus, aux arrêts au stand, à la fiabilité, à tous ces facteurs. Je pense que la première prime sera au départ et la descente jusqu’au virage 1.

« Je pense que Max a tiré chaque once de la voiture aujourd’hui et j’espère que nous pourrons avoir une meilleure voiture de course demain. Les premiers 400-500 mètres seront cruciaux.

Verstappen a été critiqué pour sa défense en piste contre Hamilton au Brésil et bien qu’il n’ait pas été pénalisé, il a dû survivre à une demande de droit de révision de Mercedes. Mais Horner a insisté sur le fait que le joueur de 24 ans ne changera pas son approche.

« Max va y aller, c’est la seule chose que je peux garantir », a déclaré Horner. « S’il voit un écart, il ira, ce avec quoi il a été absolument constant toute sa carrière.

« Je pense que rien n’a changé. Vous aurez un bon Grand Prix demain, certainement pour les 500 premiers mètres, et ensuite ce sera « comment les stratégies se déroulent-elles ? »