La « vitesse et la confiance » de Nikita Mazepin sont à la hausse

Nikita Mazepin dit que sa vitesse et sa confiance augmentent grâce à un nouveau châssis Haas.

Le pilote né à Moscou et son coéquipier, Mick Schumacher, restent les seuls pilotes réguliers de Formule 1 à avoir encore marqué un point cette saison.

On s’attendait à ce qu’ils soient en queue de peloton toute l’année en raison du non-développement de la voiture. Mais à part quelques altercations en piste avec Schumacher, les performances récentes de Mazepin se sont améliorées d’un point de vue compétitif.

Au Grand Prix d’Italie, le pilote de 22 ans a battu à la fois Schumacher et Robert Kubica d’Alfa Romeo – qui en toute honnêteté a fait un tête-à-queue – en qualifications de sprint.

La différence a été un nouveau châssis légèrement plus léger que Mazepin avait promis d’arriver pendant la pause estivale et qu’il a eu pour les trois courses suivantes, sachant qu’il n’était pas à l’aise avec l’ancien.

« Ma vitesse sur un tour s’est énormément améliorée depuis la première séance d’essais libres en Belgique. Je pense que nous savons tous ce que nous avons changé en Belgique », a déclaré Mazepin, cité par Motorsport.com.

« C’est bon de savoir que je peux faire confiance à mon intuition. Il est également bon de voir que la vitesse est maintenant là. Nous avons aussi une bonne partie de la saison devant nous, donc je suis sûr que ça ne fera que s’améliorer.

« La confiance que j’avais perdue dans la voiture en début d’année, parce qu’elle ne faisait pas ce que je lui demandais, revient maintenant. »

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur les abonnements mensuels et annuels ! Afin de réclamer cette réduction fantastique, cliquez sur le lien suivant et utilisez le code promotionnel PLANETF10 à la caisse !*

*L’offre se termine à minuit le 26 septembre et exclut les Pays-Bas

L’ancien pilote de F1 Mika Salo fait partie de ceux qui ont remarqué des progrès, le Finlandais affirmant que Mazepin “conduit très bien” et “presque égal à Mick en termes de vitesse”.

Mazepin a ajouté : « Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je pense que j’ai définitivement fait un pas dans la bonne direction.

« Pour moi, c’est très clair. Je me bats depuis longtemps pour être à égalité. Je suis content d’être dedans maintenant.

“Cependant, en tant que rookie en Formule 1, où vous affrontez les grandes stars qui sont ici depuis longtemps, je dois encore m’améliorer dans de nombreux domaines.”

Sur l’effet de son châssis plus léger, il a déclaré : « Plus vous transportez de poids dans un virage, plus vous avez besoin d’appuis pour maintenir la même vitesse.

“Nous n’avons qu’une certaine quantité d’appui et plus vous avez de poids, plus vous commencez à glisser. Donc moins de poids dans la voiture signifie plus de vitesse, ce qui me met dans la même position que mon coéquipier.