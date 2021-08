La vitesse optimale pour gagner du temps avec une voiture électrique : less is more | Moteur

in

Les différences entre la voiture électrique et la voiture à combustion rendent la conduite efficace d’un VE difficile à comprendre. Voici quelques astuces pour tirer le meilleur parti de l’autonomie de votre électrique.

Avec l’apparition des véhicules électriques, les conducteurs ont dû réapprendre à conduire, car si le code de la route est le même, les synergies sur la route ne le sont pas.

Ce que tous les conducteurs ont intériorisé, c’est que les voitures sur autoroute consomment moins qu’en ville et que l’accélération et le freinage sont plus pour l’autonomie de la voiture. Le fait est que tout cela s’effondre lorsque nous arrivons aux commandes d’une Tesla.

Et comme l’été est là et que beaucoup partent en voyage, la meilleure chose est expliquer comment la conduite la plus efficace est obtenue dans une voiture électriqueCar charger les batteries n’est toujours pas un jeu d’enfant au milieu du trajet.

La première chose sur laquelle nous devons être clairs est que la ville consomme moins que l’autoroute, tout le contraire des voitures à combustion. Cela est dû au fait que nous parcourons beaucoup moins de kilomètres, que nous avons tendance à rouler lentement et que nous freinons constamment, ce qui recharge les batteries.

Pour cela, l’autoroute est l’ennemie de l’électrique. Des routes longues avec peu de dénivelé, il n’y a pratiquement pas de zones de freinage et la vitesse moyenne dépasse les 120 km/h. Tous les handicaps pour notre VE.

Cette situation est le seul moyen de conduire une électrique efficacement c’est rouler à environ 100 km/h sur autoroute (ou ne pas dépasser 20 KW/h), 90 km/h sur les routes secondaires et sélectionnez le mode Eco qui limite le pouvoir. Comme vous pouvez le voir, la vitesse est l’ennemi de l’autonomie.

La vitesse de croisière est un ajout très intéressant sur les longs trajets précisément à cause de cela, à cause de la vitesse. Vous permettre de maintenir un rythme constant, sans montées et descentes ni accélérations contribue à optimiser la consommation d’électricité pendant le trajet.

En outre, la bonne aérodynamique de l’électricité réduira la consommation dans de nombreuses parties du voyage drastiquement.

Un autre conseil qu’ils donnent est que quand nous freinons ou accélérons nous le faisons progressivement, car de cette façon, nous générerons plus longtemps une résistance lors du freinage et de la recharge des cellules, et nous ne ferons pas fondre la batterie en appuyant à fond sur l’accélérateur, car l’électricité fournit 100% de la puissance dès le premier instant.

Enfin, le plus optimal est amener les roues gonflées à la pression maximale recommandée, réduisant ainsi les frottements inutiles, et utiliser la climatisation de manière contrôléecar il consomme également de la batterie.

Avec tous ces conseils nous vous assurons que vous gagnerez quelques kilomètres de l’autonomie de votre voiture électrique.