* (Hollywood, Californie) – Le Black Hollywood Education and Resource Center (BHERC) présente 10 films et leurs réalisateurs sélectionnés parmi 570 entrées à projeter à la 28e édition annuelle du BHERC «Sistas Are Doin ‘It For Themselves», la vitrine du court métrage débutant ce week-end. La deuxième année de diffusion de la populaire vitrine en ligne sur BHERC.TV en raison de la pandémie COVID-19, s’ouvre Samedi 27 mars se terminant le dimanche 11 avril 2021, avec une session spéciale Q et A ZOOM avec les cinéastes à 15h00.

« SISTAS… »A commencé il y a plus de vingt-huit ans comme un appel à l’industrie du divertissement pour reconnaître qu’il existe un talent majeur parmi les réalisatrices afro-américaines. Ce qui a commencé comme une simple projection et discussion est devenu l’un des événements inspirants et émulés les plus reconnus de la communauté cinématographique noire. C’est le seul programme qui a constamment promu et soutenu le travail des femmes afro-américaines dans le cinéma pendant près de trois décennies. Il s’agit d’un concept clair: une projection de courts métrages écrits et / ou réalisés par certains des cinéastes émergents et de premier plan du pays avec la possibilité, grâce à un panneau interactif, d’en apprendre davantage sur les cinéastes et leur parcours. «Encore aujourd’hui, après toutes ces années de promotion du travail des femmes noires dans le cinéma, plus que jamais la perspective des femmes noires est nécessaire dans le cinéma. Nous ne pouvons pas nier leur pouvoir! De même, la communauté ici et à l’étranger a besoin de connaître et de soutenir nos «Sœurs Sheroes» alors qu’elles racontent nos histoires. C’est une opportunité et une plate-forme pour faire exactement cela », déclare la fondatrice Sandra Evers-Manly.

La promotion 2021 des courts métrages et réalisateurs Sistas est:

Libération compatissante – Lynn Dow, directrice, New York, NY: La mort tragique de son mari a plongé Carol et ses deux filles dans un voyage inattendu et déchirant. Comment va-t-elle naviguer dans leur vie changeante avec l’un qui voit le monde à travers les yeux d’un élitiste et l’autre comme un défaitiste.

Rêves tordus – Yvette (Karamell Jones) Walters, directrice, Philadelphie, Pennsylvanie: Les rêves et la réalité se heurtent Des étincelles volent lorsque la femme mystérieuse dont Gregory Jones, 28 ans, architecte, a rêvé, devient sa nouvelle cliente dans la vraie vie. Sa patience des fiancés s’est affaiblie.

Merle noir, mouche – Jay Winters, directeur, Oak Creek, WI: Un court métrage fantastique sur Raven Wilkinson vu à travers l’esprit d’une jeune fille nommée Gabby. Le premier d’une série intitulée «Medusa Girls» mettant en vedette des femmes à travers l’histoire, représentées comme des filles qui osaient rêver!

Misfits – Ciani Rey Walker, directeur, Los Angeles, Californie: Lorsque deux sœurs et dirigeants du Black Panther Party apprennent que leur ami a kidnappé un flic la nuit de l’assassinat de MLK Jr., ils doivent mettre de côté leurs différences pour traverser l’une des nuits les plus turbulentes de l’histoire.

La Dernière Danse (LA DERNIÈRE DANSE) – Fatoumata Diallo, réalisatrice, Tambacounda, Sénégal:

Noor est mourante et reçoit une visite qui lui offre le choix parmi trois propositions qui expirent à minuit… Avec l’aide de sa meilleure amie Oumar, elle s’y met. Cela changera leur vie pour toujours.

Preuve – Laurie Gardiner, directrice, Texas-Los Angeles, Californie: Alors qu’il travaillait de nuit dans le centre-ville de Los Angeles, un flic débutant se trouve à un carrefour lorsqu’il est contraint de prendre une décision qui change la vie.

Le rendez-vous – Marlena Neal, directrice, Baltimore, Maryland: Un court film expérimental sur les facteurs de stress d’un rendez-vous chez le médecin pendant le COVID.

Chasseurs de têtes – Cherrelle e’Lan, directrice, Los Angeles, Californie: Entretien de trois femmes pour devenir le prochain directeur financier de l’entreprise, un travail normalement destiné au «réseau des ole boys». Un seul peut être choisi!

Toxique – Natashia Bobbitt, directrice, Los Angeles, Californie: Simone Hoperight, une éminente thérapeute luttant contre la dépression causée par la mort subite de son nouveau-né, cherche du réconfort dans une activité qui pourrait lui faire tout perdre. Va-t-elle retrouver sa concentration pour chercher de l’aide ou succomber au réconfort que lui procure la drogue?

Café – Melissa Jones, directrice, New York, NY: c’est un Nouveau samedi normal à Brooklyn, avec la règle à six pieds de l’humanité. Les règles sont faites pour être enfreintes même si elles vous coupent le souffle. Rencontrez deux inconnus dont la vie se heurte autour d’un café. Weston Harrison et Gabrielle Wintry. Leurs noms disent tout.

La collection populaire «Signature» de divers films se poursuit dans sa 28e année avec des histoires dynamiques de cinéastes noires émergentes et chevronnées ce samedi 27 mars 2021.

Le BHERC Les sistas le font pour elles-mêmes continue d’apporter au public des courts métrages exceptionnels créés par des cinéastes de femmes noires aux États-Unis et à l’étranger. Cette 28e année continue d’être l’occasion pour les participants du monde entier de projeter des films en ligne sur BHERC.TV. Un nouveau service de streaming lancé en février 2020 qui fournit du contenu de courts métrages – de la comédie au drame, des récits au docudrame – produit et réalisé par Black Filmmakers BHERC.TV est un fournisseur mondial de premier plan de courts métrages narratifs et documentaires sur l’expérience afro-américaine. en tant que contenu provenant de toute la diaspora et de diverses populations C’est le seul programme qui a constamment promu et soutenu le travail des femmes afro-américaines dans le cinéma pendant plus de deux décennies.

Parmi les anciens cinéastes et participants de Sista, on compte Gina Prince-Bythewood (Love & Basketball, Shots Fired, The Old Guard), Kasi Lemmons (Eve’s Bayou, Harriet), Yvette Freeman (ER), Dianne Houston (première femme noire à être nominée pour une catégorie Oscar / Court métrage) et Dee Rees (Mudbound), nominé aux Oscars, pour n’en nommer que quelques-uns. Beaucoup de ces cinéastes ont reçu des honneurs et une reconnaissance pour leurs réalisations et leurs percées dans le cinéma. Les invités ont une rare chance d’avoir un dialogue ouvert et d’entendre les histoires impressionnantes sur la façon dont ces Sistas l’ont fait pour elles-mêmes.

Les projections ont lieu sur www.BHERC.TV samedi, Du 27 mars au 11 avril 2021, avec une séance de questions-réponses avec les cinéastes sur ZOOM à 15h00 le dimanche 11 avril 2021. Connectez-vous à www.bherc.org pour vous inscrire. L’entrée à la vitrine est de 10,00 $. Pour des informations générales et sur le festival, veuillez appeler le 310-284-3170, envoyer un courriel à John Forbes à [email protected] ou visitez le site Web www.BHERC.org. Pour plus d’informations sur BHERC TV, connectez-vous à www.bherctv.com.

À propos de l’hôte BHERC – Fondé en 1996 par Sandra Evers-Manly, le Black Hollywood Education and Resource Center est une organisation à but non lucratif d’utilité publique conçue pour défendre, éduquer, rechercher, développer et préserver l’histoire et l’avenir des Noirs dans le cinéma et la télévision. À travers des festivals de films, des cérémonies de remise de prix, des signatures de livres, des lectures de scénario, des concours, des bourses, d’autres programmes et des événements spéciaux, le BHERC reconnaît les contributions des hommes et des femmes noirs devant et dans les coulisses de l’industrie du divertissement.

