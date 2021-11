La vitrine numérique Thunderful World sera hébergée par Mark Hamill aujourd’hui

Thunderful a récemment acquis Robot Teddy, Clear Stage, Headup et Coatsink, et présentera aujourd’hui des jeux dans un événement numérique appelé Thunderful World qui sera organisé aujourd’hui par la légende de Star Wars Mark Hamill.

Thunderful a fait les gros titres cette année avec de multiples acquisitions, le lancement de Thunderful Investment et l’annonce récente de leur prochaine vitrine de jeux, Thunderful World.

Cela a été une grande année pour l’organisation, alors PCGamesInsider.biz a interrogé Brjánn Sigurgeirsson, sur la photo, et Agostino Simonetta (PDG et directeur de la stratégie et des investissements respectivement) sur leurs ambitions dans la préparation de leur grand événement aujourd’hui.

PCGamesInsider.biz : 2021 a été une grande année pour Thunderful Group. Pourquoi était maintenant le meilleur moment pour se développer ?

Brjann Sigurgeirsson : L’introduction de Thunderful Group sur le marché boursier suédois en décembre 2020 a eu un impact important sur notre capacité à le faire. Cela vous permet de mieux voir votre entreprise et cela peut vraiment aider lorsqu’il s’agit de conversations et d’opportunités avec des partenaires potentiels.

La croissance s’est produite de manière organique, avec de nombreuses discussions et projets de longue durée qui ont eu lieu dans les coulisses et qui ont été mis en place cette année. Les acquisitions que nous avons réalisées – Coatsink, HeadupGames, Stage Clear Studios, Robot Teddy et To The Sky – nous ont rendus plus forts que jamais, nous donnant des atouts en matière de développement, de publication et d’investissement qui nous ont amenés à devenir un jeu à 360 degrés. entreprise, pour reprendre une phrase de notre directeur de la stratégie et des investissements, Agostino Simonetta.

Thunderful Investment a été lancé plus tôt cette année suite à l’acquisition de Robot Teddy. Quels sont les objectifs de cette nouvelle branche de Thunderful Group axée sur le financement ?

Sigurgeirsson : Nous réfléchissons depuis longtemps à l’investissement dans des prototypes pour plusieurs raisons.

Premièrement, c’est un domaine où il y a un grand vide à combler et beaucoup de développeurs qui ont besoin d’aide pour faire décoller leurs idées. Deuxièmement, c’est un excellent moyen d’entrer en contact avec les développeurs. Si votre seule façon d’entamer une conversation avec eux est de parler de publication ou de fusions et acquisitions, vous aurez peut-être l’impression de les précipiter dans les choses. Si ce sont des choses qu’ils veulent faire plus tard, c’est très bien, mais cela ne conviendra pas à tous les développeurs.

Sur le plan pratique, Thunderful Investment va gérer deux fonds de plusieurs millions d’euros axés sur les développeurs. L’un d’eux se concentrera sur le financement de prototypes, aidant les petits développeurs à puiser dans leur créativité et à explorer des idées aventureuses. Le second est un fonds axé sur la réalité virtuelle. Encore une fois, il n’y a pas autant d’opportunités qu’il devrait y en avoir pour les développeurs intéressés par la réalité virtuelle et ce fonds va aider à combler cet écart.

Callum Underwood et son équipe chez Robot Teddy étaient les partenaires parfaits pour nous aider à le faire. Ils ont des tonnes et de l’expérience et ont fait leurs preuves dans le domaine du financement de l’investissement, et avec notre soutien, ils seront en mesure d’en tirer parti plus efficacement que jamais.

Mark Hamill, célèbre acteur, comédien de doublage et écrivain américain, animera la vitrine Thunderful World le mercredi 10 novembre 2021.

Comment est né Thunderful World et pouvons-nous nous attendre à voir l’événement comme un pilier de nos calendriers ?

Sigurgeirsson : L’idée a d’abord été lancée par notre responsable de l’édition, Dieter Schoeller. Nous avons pensé que c’était un excellent moyen de créer une opportunité pour nous de faire de nombreuses annonces passionnantes pour nos nombreux titres passionnants développés en interne et en externe en une seule fois. Cela permet aux fans existants de voir ce que nous faisons et c’est aussi un excellent moyen de tester les eaux pour de nouveaux publics. C’est la première année que nous organisons un événement de cette ampleur et cela a certainement été une expérience d’apprentissage pour nous, mais c’était formidable de travailler avec l’équipe expérimentée de The Mix pour organiser l’événement et nous sommes ravis de prendre ce que nous avons appris cette année en avant. Nous espérons que les fans prendront autant de plaisir à le regarder que nous en avons eu à le faire !

La scène indépendante a été le fer de lance de nouvelles approches de développement et de nouveaux modèles de distribution

Agostino Simonetta

Thunderful et The MIX sont des champions de la scène indépendante, et on dirait que les jeux indépendants ont quelque chose d’un âge d’or en ce moment. Comment expliquez-vous cela et pourquoi les développeurs indépendants sont-ils si importants pour la scène mondiale des jeux ?

Agostino Simonetta : Les 15 dernières années de notre industrie ont vu une véritable transformation sismique grâce à ce que j’appelle la révolution numérique, une combinaison de distribution numérique, d’ouverture de plateformes et de facilité(s) d’utilisation et d’outils de développement moins chers qui deviennent disponibles. Cela a ouvert la porte à des personnes du monde entier pour libérer leur esprit créatif et toucher un large public.

Cette révolution a entraîné une explosion d’innovation, à la fois en termes de nouvelles idées de gameplay et en ouvrant le développement de jeux à une cohorte plus diversifiée qui peut apporter des perspectives différentes. La scène indépendante a également été à l’avant-garde des nouvelles approches de développement et de nouveaux modèles de distribution. Lorsque vous pensez à Early Access et Game Pass, les titres indépendants ont joué un rôle énorme en nous montrant le potentiel de ces modèles et en les rendant intéressants pour le public des joueurs. Grâce à tout cela, le jeu n’a jamais été dans un meilleur endroit.

Thunderful World est présenté par la star de Star Wars Mark Hamill. Dans quelle mesure cette approbation de célébrités a-t-elle été importante pour attirer l’attention des médias sur votre événement ?

Simonette : En tant que marque, Thunderful est encore assez jeune et nous sommes conscients du fait que beaucoup de gens ne sont pas conscients de notre taille actuelle. Nous voulions créer un bang et attirer autant de globes oculaires que possible sur nous. Mark est une célébrité tellement aimée et a évidemment des liens étroits avec l’industrie du jeu, nous savions donc que son intégration aiderait à attirer l’attention sur l’événement et nous donnerait l’opportunité de montrer au monde ce que nous sommes et quelle force importante nous sommes dans l’industrie.

The Gunk est un jeu vidéo d’action-aventure développé par Image & Form et qui devrait être publié par Thunderful en décembre.

Game Pass a connu une augmentation massive des abonnements l’année dernière. Votre prochain titre The Gunk étant une exclusivité du service, voyez-vous cela comme un avantage ou pensez-vous que le jeu doit faire plus pour se démarquer des autres jeux du service ?

Simonette : Nous sommes incroyablement enthousiasmés par le partenariat avec Xbox et l’équipe Game Pass. Travailler avec eux sur The Gunk a été une expérience vraiment positive pour nous. En termes de développement, le partenariat Xbox Game Pass nous a permis de nous concentrer sur le processus de développement et de nous assurer que nous réalisons notre vision créative du jeu. Bien sûr, il existe une multitude de jeux fantastiques sur Game Pass, mais cela signifie que nous pouvons toucher un large public de joueurs qui sauteront sur l’occasion d’essayer ce jeu et nous sommes sûrs qu’ils l’apprécieront une fois qu’ils le feront. !

Que pouvons-nous attendre de Thunderful pour aller de l’avant?

Sigurgeirsson : Nous allons continuer à travailler pour renforcer notre position de puissance dans l’industrie. Nous avons des tonnes de talents et de compétences dans l’entreprise – nos nombreuses équipes de développement incroyables, notre branche d’édition et les partenaires fantastiques avec lesquels ils travaillent, et notre nouveau pilier d’investissement axé sur le financement. Il y a de quoi être enthousiasmé par l’avenir de Thunderful. Les gens pourront avoir un aperçu de cela à Thunderful World, alors nous espérons que les gens se connecteront à l’événement et resteront avec nous au-delà pour les nombreuses choses intéressantes que nous avons en préparation.

Rendez-vous à Thunder World ce soir sur https://thunderful.world/

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/interviews-and-opinion/72635/thunderful-world-digital-showcase-to-be-hosted-by-mark-hamill-today/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));