La vitrine PlayStation annoncée pour la semaine prochaine, jettera un coup d’œil sur l’avenir de la PS5

Sony a annoncé qu’il organiserait une vitrine PlayStation la semaine prochaine.

La vitrine aura lieu le jeudi 9 septembre et présentera un aperçu de “l’avenir de la PS5”.

Au cours de la vitrine de 40 minutes, vous pouvez vous attendre à entendre des mises à jour de PlayStation Studios et d’autres développeurs de l’industrie concernant les jeux sortis ce jour férié et au-delà. Vous pouvez vous attendre à entendre des développeurs, grands et petits.

Sony a également dit de rester après le spectacle pour plus de mises à jour de certains des studios présentés dans le Showcase.

Il est possible que nous en entendions plus sur Horizon Forbidden West qui sortira en février, et j’espère que nous aurons un aperçu du prochain jeu God of War. Il y a aussi le prochain Gran Turismo à venir, mais au-delà, ce que Sony a dans sa manche reste à voir.

Une chose à ne pas attendre de l’émission, cependant, est l’information sur la prochaine génération de VR de PlayStation, car elle ne fera pas d’apparition cette fois-ci.

Le PlayStation Showcase débutera à 13h PT, 16h HE et 21h UK. Vous pourrez le regarder sur YouTube ou via Twitch.