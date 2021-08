La vitrine Xbox Gamescom datée promet de nouvelles informations sur les jeux à venir

Xbox a annoncé qu’il sera présent au tout numérique de cette année Gamescom fin août et a confirmé un événement diffusé en direct sur 24 août, trop.

Si vous avez hâte d’entendre plus d’informations sur certains des jeux sur lesquels Xbox a travaillé ces derniers temps, nous avons de bonnes nouvelles pour vous : Microsoft a annoncé que « des mises à jour approfondies de certains de nos studios de jeux Xbox précédemment annoncés titres aux côtés de certains de nos partenaires tiers »seront présentés à la Gamescom plus tard ce mois-ci.

L’officiel Flux Xbox Gamescom 2021 débutera à 10h PT / 13h HE / 18h BST le 24 août et sera animé par Parris Lilly et Kate Yeager.

Xbox vous dirige vers sa chaîne YouTube, où l’émission sera disponible dans plus de 30 langues et comportera également des descriptions audio en anglais. Vous pouvez également regarder l’émission sur Twitch, Facebook Gaming, Twitter et certains sites régionaux tels que VK.com en Russie et Bilibili en Chine.

Bien que la société n’ait pas détaillé les jeux que nous verrons probablement, il va de soi que nous pourrions en savoir plus sur Halo Infinite, Senua’s Saga: Hellblade 2, Forza Horizon 5 et peut-être même Fable. N’attendez rien de Bethesda lors de la vitrine, bien que Bethesda Allemagne ait annoncé la diffusion en direct de certains jeux sur sa chaîne Twitch à partir du 26 août.

Et ce n’est pas tout ! Xbox a également suggéré que Gamescom: Opening Night Live le 25 août pourrait proposer quelque chose de spécial pour les fans de Xbox, et vous encourage à vous connecter et à regarder alors aussi.

« Vous obtiendrez des mises à jour approfondies de certains de nos titres Xbox Game Studios précédemment annoncés aux côtés de certains de nos partenaires tiers, y compris certains des titres incroyables à venir sur Xbox ce jour férié, les prochaines versions de notre service d’abonnement mensuel, Xbox Game Pass, et bien plus encore », indique un communiqué de presse.