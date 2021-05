La voie à suivre pour la chirurgie cardiothoracique à l’ère des COVID

Les chirurgies à cœur ouvert ne sont pas abordables pour tout le monde et les procédures durent des jours.

Dr KM Cherian,

La pandémie COVID 19 a en effet changé de manière dynamique le système de santé, en particulier avec de nombreuses limitations d’accès aux établissements de santé. De nombreux patients ont reporté leurs chirurgies, pas celles électives mais même celles qui nécessitent une attention immédiate. Ceux qui ont des conditions préexistantes et ne visitent pas les hôpitaux, même pour leurs contrôles de routine, en raison de la peur d’être exposés au virus. Nous avons vu des rapports et lu des histoires sur la façon dont des personnes ont perdu la vie en raison d’une crise cardiaque / accident vasculaire cérébral, les symptômes étant prédominants, mais en raison de la peur du COVID, elles ne sont pas allées chercher de l’aide professionnelle.

Il s’agit d’un cercle vicieux, car une maladie ou une affection cardiaques est une affection comorbide et, selon les rapports, la plupart des décès survenus chez des personnes infectées par le COVID étaient ceux avec des conditions comorbides. Cependant, comme ces personnes sont plus vulnérables, elles craignent de s’aventurer, même s’il s’agit de consulter un médecin généraliste.

Cela étant dit, il est également impossible pour les patients cardiaques à haut risque souffrant de maladies graves de ne pas subir de chirurgie. Lorsque cela est essentiel en fonction des conditions, les patients peuvent être amenés à opter pour cela. Des SOP pour diverses activités sont en cours de mise en place à l’hôpital pour le traitement à l’ère du COVID. Le processus d’admission lui-même n’est effectué qu’après avoir obtenu l’élimination de l’infection au COVID-19 via des tests de laboratoire. Des contrôles de température réguliers sont effectués sur toutes les personnes entrant et sortant du bâtiment de l’hôpital. À moins que cela ne soit absolument nécessaire, les patients sont priés de rentrer chez eux. De nombreux hôpitaux ont également imposé des restrictions strictes aux visiteurs.

Les chirurgies cardiaques sont des procédures exténuantes et longues qui nuisent à la santé physique et mentale d’un patient. Les chirurgies à cœur ouvert ne sont pas abordables pour tout le monde et les procédures durent des jours. En dehors de cela, à l’ère du COVID, il y a un besoin urgent d’un contact minimum, ce qui est possible grâce à des techniques chirurgicales mini-invasives, car l’équipe chirurgicale doit faire attention à ne pas contracter d’infection; toutes les mesures de précaution qui sont pratiquées sont également les plus dures pour l’équipe.

Des procédures telles que TAVR / TAVI (remplacement / implantation de la valve aortique par cathéter trans) sont des procédures émergentes dans les scènes de procédure cardiaque mini-invasive. De nombreuses études de cas ont déjà établi que de telles procédures sont absolument sûres et ont également un taux de réussite énorme. De plus, la procédure est économique pour le patient alors que le temps de récupération est nettement inférieur à celui d’une opération cardiaque conventionnelle.

Avec la pandémie qui change le mode de vie dans le monde, nous progressons vers une ère «phygitale», où la technologie jouera un rôle crucial. Les outils qui soutiennent les soins virtuels et le diagnostic peuvent être des patients fructueux atteints de maladies cardiaques. Ils aident également les médecins dans leur efficacité. La branche de la télémédecine spécialement pour les patients cardiaques est connue sous le nom de télécardiologie. Il vise à surveiller les patients en temps réel pour détecter les irrégularités et à offrir un diagnostic à distance. Cette technologie sera utile pour le traitement des maladies cardiaques telles que l’insuffisance cardiaque congestive, l’arrêt cardiaque et l’arythmie.

La télémédecine supprime les barrières de transport et l’exigence de présence physique pour soumettre les données / détails initiaux. À maintes reprises, l’indisponibilité des médecins pour la consultation a également tendance à créer de l’anxiété chez les patients. Grâce à la technologie de télémédecine, les médecins sont à portée de clic et disponibles pour des conseils 24h / 24 et 7j / 7.

Selon le livre de jeu Innovation Accelerator, ce qui suit est très évident au cours des deux prochaines années. L’ARNm sera une révolution médicale, il pourrait guérir des maladies du foie et des reins potentiellement mortelles. Il y a 3 médicaments qui font actuellement l’objet d’essais cliniques. Les entreprises médicales dotées d’une technologie sophistiquée révolutionneront le traitement chirurgical, en particulier en utilisant la technologie robotique.

Ainsi, même si nous avons tous souffert de la pandémie de covid-19 et que nous pensons que l’avenir est sombre, il se peut que ce ne soit pas le cas et l’optimisme est que dans les 2 prochaines années, l’innovation dans tous les domaines fera en sorte que nous pourrions progresser beaucoup plus que ce qui s’est passé au cours des 20 dernières années. Des entreprises comme Amazon et Google utilisent les mégadonnées et les analyses pour prédire la propagation et également vérifier les menaces potentielles liées aux maladies non transmissibles telles que le diabète, les maladies cardiaques, etc.

Il existe un célèbre proverbe anglais: «La nécessité est la mère de toutes les inventions». Bien que la pandémie mondiale causée par le virus Corona ait entraîné de nombreuses perturbations à travers le monde, elle a également fait ressortir le meilleur de la technologie et des inventions pour l’avancement des sciences médicales.

(L’auteur est président-directeur général de l’hôpital Frontier Lifeline. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts et des professionnels de la santé avant de commencer tout traitement ou médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express En ligne.)

