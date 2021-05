La voie à suivre: se préparer à l’ère des données

Avec un accès aux données de périphérie en un seul endroit, les entreprises peuvent augmenter la fiabilité de la ligne de production, réduire les coûts opérationnels et prendre des décisions en temps réel plus éclairées.

Lançant le Dell Technologies World 2021 virtuel, Michael Dell, président et chef de la direction de Dell Technologies, a souligné comment la technologie a permis au monde de fonctionner et a également inauguré la nouvelle ère de la vie, de l’apprentissage et du travail.

«La technologie n’est plus le département informatique. C’est maintenant toute l’organisation. C’est ainsi que vous activez tout », a déclaré Michael Dell lors du discours d’ouverture.

«Une chose est claire, nous avons plus de pouvoir pour faire plus de bien et créer plus de progrès humain qu’à n’importe quel moment de notre vie. Et au fur et à mesure que l’avantage s’étend à travers les industries et les villes avec le déploiement de la 5G, les possibilités sont illimitées », a-t-il ajouté.

Actuellement, la transformation numérique s’accélère et cet élan repose sur la puissance de l’analyse des données, qui a la capacité de traiter les données en temps réel et d’en tirer des informations plus approfondies. En gardant à l’esprit le scénario actuel, Dell estime que dans ce monde «faire n’importe quoi de n’importe où», le bord est là où l’avenir se déroulera.

«Alors que 10% des données sont traitées en dehors d’un centre de données aujourd’hui, 75% des données seront traitées en dehors d’un centre de données traditionnel ou d’un cloud d’ici 2025. Ces données seront générées dans le monde réel à la périphérie. Et pour transformer ces données en résultats, il faudra des analyses et des renseignements en temps réel », a-t-il ajouté.

Au cours de cet événement virtuel, Dell Technologies a annoncé le lancement d’une plate-forme de données en continu Dell EMC (SDP) mise à niveau, qui est une plate-forme ouverte qui fournit aux clients de puissantes analyses en temps réel à la périphérie avec une empreinte plus petite. Cette nouvelle offre fait partie de la stratégie de pointe de l’entreprise pour fournir des technologies entièrement intégrées qui permettent aux charges de travail de s’exécuter et d’être gérées sur plusieurs clouds et applications.

«Les données sont la monnaie du monde numérique et il est temps pour les clients de les apporter à la banque», a déclaré Jeff Boudreau, président et directeur général, Infrastructure Solutions Group, Dell Technologies. «La périphérie rivalise rapidement avec les centres de données et les clouds publics en tant que lieu où les organisations obtiennent des informations précieuses. En plaçant le calcul, le stockage et l’analyse là où les données sont créées, nous pouvons fournir ces informations en temps réel et créer de nouvelles opportunités pour les entreprises. »

L’entreprise a également lancé de nouvelles solutions de pointe de fabrication. L’architecture de référence Dell Technologies Manufacturing Edge avec PTC aide les entreprises de fabrication à tirer des informations des stations de travail, des ordinateurs, des appareils mobiles et d’autres points de terminaison au sein de l’environnement de fabrication.

Avec un accès aux données de périphérie en un seul endroit, les entreprises peuvent augmenter la fiabilité de la ligne de production, réduire les coûts opérationnels et prendre des décisions en temps réel plus éclairées.

En revenant sur les 37 dernières années, le président de Dell a évoqué la façon dont Dell Technologies s’est toujours réinventé. Plus de 800 millions de PC, plus de 37 millions de serveurs, plus de 160 millions de téraoctets de stockage ont été vendus, plus de 32 000 brevets ont été déposés dans le monde et plus de 2 milliards de livres d’électronique usagée ont été récupérés. De plus, il a déclaré: «Les membres de notre équipe ont consacré plus de huit millions d’heures de bénévolat à leurs communautés et aux causes qui leur tiennent à cœur. Et nous avons fait don de plus de 750 millions de dollars à des associations caritatives du monde entier. »

