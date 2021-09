La voie de circulation surélevée de l’aéroport de Delhi sera prête d’ici la fin de 2022 ; Comment bénéficiera-t-il

in

La voie de circulation transversale est surélevée serait prête d’ici la fin de 2022.

Le taxiway surélevé de l’aéroport de Delhi sera prêt d’ici la fin de l’année prochaine ! Près de 60 % de la voie de circulation transversale surélevée de l’aéroport international Indira Gandhi (ECT) a déjà été construite jusqu’à présent. La voie de circulation transversale est surélevée serait prête d’ici la fin de 2022, selon un communiqué publié mercredi par l’aéroport international de Delhi (DIAL). L’exploitant de l’aéroport a mentionné qu’une fois la voie de circulation transversale est mise en service, la distance de roulage de l’avion diminuera considérablement, passant de 9 kilomètres à seulement 2 kilomètres, car il circulera le long de la voie de circulation parallèle à la piste 11/29 et utilisera la voie de circulation transversale est pour prenez un chemin droit vers le terminal 1 (T-1) de l’aéroport de Delhi ou vice-versa, selon un rapport de la PTI.

Le communiqué publié par DIAL indique qu’à l’heure actuelle, après avoir atterri sur la piste 29/11 ou pour décoller de cette piste de l’aéroport de Delhi, un avion doit parcourir une distance d’environ 9 kilomètres. Il a en outre déclaré que pendant cette période, les dépliants devaient rester à l’intérieur de l’avion. L’ECT surélevé de l’aéroport de Delhi aidera également les compagnies aériennes à économiser environ 350 kg de carburant chaque fois qu’un avion utilise l’itinéraire de roulage fourni par la voie de circulation transversale est de la piste 29/11 à T-1 ainsi que vice-versa, a déclaré DIAL, qui est dirigé par le groupe GMR. Selon l’exploitant de l’aéroport, cela se traduirait par une réduction d’environ 1 114 kg d’émissions de dioxyde de carbone pour chaque avion circulant sur cette route.

On estime que l’ECT ​​réduira les émissions d’environ 55 000 tonnes de dioxyde de carbone des avions par an, a indiqué le DIAL dans son communiqué. Dans le cadre du projet d’expansion de l’aéroport IGI, l’aéroport international de Delhi Limited réalise l’intégration des terminaux de départ et d’arrivée du T-1, la construction du nouveau tablier du T-1, le double ECT surélevé de 2,1 kilomètres de long ainsi que les travaux de modification du T3, il a ajouté.

