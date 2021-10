La voie du rétablissement – L’Express Financier

Selon le suivi de l’état du consommateur de Deloitte, 50 % des consommateurs indiens préfèrent acheter en ligne dans la plupart des catégories.

Selon la Shopping Centers Association of India, les centres commerciaux et les centres commerciaux en Inde avaient subi des pertes à hauteur de 3 000 crores de roupies en avril et mai de cette année, lorsque la deuxième vague de la pandémie faisait rage. Alors que la campagne de vaccination prend de l’ampleur et que les restrictions sont levées dans la plupart des États, les centres commerciaux espèrent que le vent va tourner cette saison des fêtes.

Anand Ramanathan, partenaire de Deloitte India, déclare : « La saison des fêtes en Inde représente généralement 30 à 40 % de l’activité annuelle des détaillants et des centres commerciaux. » Les centres commerciaux fondent leurs espoirs sur le sentiment positif des consommateurs pour se traduire par une reprise de la fréquentation. Par exemple, DLF s’attend à ce que sa fréquentation atteigne 80-90% des niveaux pré-Covid pendant la saison des fêtes, tandis que Select Citywalk et Ambience Mall s’attendent à ce que la fréquentation atteigne les niveaux pré-pandémiques.

Prêt à rebondir

Pacific Mall, qui exploite actuellement cinq centres commerciaux en Inde, prévoit de franchir le nombre de ventes de l’exercice 2019-2020 au cours de cette saison des fêtes. Il prévoit d’ouvrir des centres commerciaux à Delhi, Faridabad et Dehradun. Abhishek Bansal, directeur exécutif de Pacific Group, a déclaré: «Les fréquentations sont revenues à 70-75% des niveaux d’avant Covid en raison de l’accélération des affaires. La demande refoulée parmi les visiteurs du centre commercial est visible et conduira à de meilleures performances pendant la saison des fêtes. »

DLF a ajouté plus d’une centaine de nouvelles marques à son portefeuille de vente au détail dans toutes les catégories depuis janvier 2021. Ses ventes sont revenues à environ 95% des niveaux d’avant la pandémie, tandis que 50% des fréquentations sont revenues. Inorbit Malls prévoit d’ajouter des magasins de marque comme Just in Time, Sports Station, Social et W-Lounge dans ses centres commerciaux. Naviin Ibhrampurkar, responsable du marketing et des communications d’entreprise chez Inorbit Malls, a déclaré que la chaîne de centres commerciaux s’attend à ce que la saison des fêtes stimule la demande pour les catégories de mode ethnique, d’électronique, de soins de la peau et de cosmétiques.

Select Citywalk a ajouté 20 nouveaux magasins, dont ceux de marques alimentaires telles que Sassy Begum et Haagen Dazs, et d’autres comme Decathlon et Crocs au cours de l’exercice 20-21. Le centre commercial a connu une adoption accrue dans des catégories telles que l’électronique, les produits de beauté et les loisirs. “Nous avons constaté une croissance de la fréquentation en juillet-septembre et nous nous attendons à être bientôt aux niveaux d’avant la pandémie”, a déclaré Yogeshwar Sharma, directeur exécutif et PDG de Select Infrastructure.

Les centres commerciaux investissent dans des activités promotionnelles avant les fêtes de fin d’année. Select Citywalk organise des événements et des pop-up stores ; Ambience Mall a lancé un programme de fidélité ; tandis que Pacific Mall fait la promotion de ses magasins et de ses points de vente F&B via des vidéos sur les réseaux sociaux.

Gagner les acheteurs

“Les centres commerciaux de villes telles que Delhi, Bengaluru et Chandigarh signalent une meilleure participation et une meilleure reprise, avec des ventes atteignant près de 70% des niveaux d’avant la pandémie”, note Ramanathan. Le rétablissement complet, ajoute-t-il, dépendra du moment et de la manière dont le reste du pays s’ouvrira, de l’état des vaccinations, de la saison des fêtes et des initiatives prises par les centres commerciaux et les marques pour attirer les acheteurs.

Les SOP (procédures opérationnelles standard) émises par certains États exigent que le personnel des centres commerciaux ainsi que les visiteurs soient entièrement vaccinés. Selon les analystes, cela pourrait affecter la fréquentation, car le rythme de vaccination d’un État à l’autre est différent. « De plus, les appréhensions entourant la troisième vague de Covid pourraient également éloigner les consommateurs des centres commerciaux », explique Natasha Trikha, analyste, Industry Research, Care Ratings.

Pour faire face à ces défis inévitables, les centres commerciaux et les centres commerciaux ont expérimenté des concepts tels que le « magasin roulant », les liens avec les sociétés résidentielles, la vente en ligne et les livraisons hyperlocales.

