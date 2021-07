La voie du rétablissement – L’Express Financier

Parmi les nouveaux utilisateurs affluant vers les services de VTC au cours des six derniers mois, 20% ont migré des transports publics.

Le secteur du covoiturage a repris du poil de la bête. Selon les données RedSeer publiées en mai de cette année, le marché, composé principalement d’Ola, Uber et Rapido, a connu une reprise de 69% de la demande par rapport à la période pré-Covid. Au total, ces entreprises ont enregistré 78 millions de trajets en mars 2021 ; en janvier 2020, ce nombre était de 113 millions.

Alors que la peur de contracter le virus est toujours très présente, les automobiles – en raison de leur abordabilité et de leurs aspects de sécurité – se rétablissent plus rapidement que les taxis et les vélos-taxis, et ont enregistré 25 millions de trajets en mars 2021, selon RedSeer. La part de marché des automobiles est passée de 23 % au premier trimestre CY20 à 32 % au premier trimestre CY21, tandis que celle des taxis a diminué de 59 % à 51 % au cours de la même période.

Dans la voie rapide

Rapido affirme que son activité a rebondi peu de temps après la fin de la deuxième vague. Aravind Sanka, co-fondateur de Rapido, affirme que le groupe cible de l’entreprise a changé pendant la pandémie, en raison de la routine du travail à domicile et de la fermeture des collèges à travers le pays. « Actuellement, le marché assiste à une tendance des utilisateurs à passer des transports en commun aux services de VTC, qui sont des alternatives plus sûres, et en particulier aux voitures et aux deux-roues en raison de leur prix abordable. » Rapido a lancé deux campagnes marketing pour promouvoir ses services en mettant l’accent sur les métros.

Uber a également vu son activité se redresser dans toute l’Inde. « Face à la demande croissante des cyclistes pour des produits à bas prix tels que les voitures et les deux-roues, notre objectif est d’accroître la sécurité et de relancer l’économie », a déclaré un porte-parole d’Uber. En mars de cette année, Uber a fourni 10 crores de roupies gratuites pour aider les gens à voyager vers et depuis leurs centres de vaccination les plus proches.

L’application de covoiturage Sride a lancé la fonctionnalité Sneighbor sur son application pour permettre aux membres de sa communauté hyper-locale de s’entraider pendant la deuxième vague de la pandémie. Lakshna Chadha Jha, PDG et co-fondateur de Sride, a déclaré que cette fonctionnalité a aidé l’entreprise “à gagner du terrain et à augmenter l’activité des utilisateurs, avec plus de 8 000 téléchargements d’applications depuis son lancement en avril 2021”. En plus de sa présence dans les métros, Sride se concentre sur son expansion à Gurugram et Kochi dans les prochains mois.

La longue route

Parmi les nouveaux utilisateurs qui ont afflué vers les services de covoiturage au cours des six derniers mois, 20% ont migré des transports publics, explique Ankur Pahwa, partenaire d’EY. Malgré les prix relativement élevés, « la sécurité est importante pour les gens maintenant », ajoute-t-il.

Un facteur crucial qui a aidé ces entreprises à se remettre rapidement sur la bonne voie était la disponibilité des chauffeurs. Pendant le verrouillage, certains d’entre eux ont engagé leurs chauffeurs dans la livraison B2B du dernier kilomètre pour des agrégateurs de produits alimentaires comme Swiggy et Zomato. «Ces partenariats ont été créés pour mieux utiliser les atouts et les capacités des conducteurs et les garder engagés», ajoute Pahwa.

Bien qu’il s’agisse d’un marché à forte intensité d’actifs, le covoiturage devrait connaître une forte croissance, selon les analystes. Les routes devenant de plus en plus congestionnées et le nombre de voitures en baisse, selon Pahwa, le covoiturage a tout à gagner dans les années à venir.

Plusieurs nouveaux joueurs sont entrés dans cet espace. Prenez, par exemple, Evera Cabs de Prakriti E-Mobility, une entreprise de VTC créée en 2019, et Whide, une start-up de mobilité partagée lancée en juillet 2021. En plus d’assurer la pérennité de l’entreprise, ces nouveaux entrants doivent de plus gros joueurs. Rajeev Singh, directeur de Deloitte Consulting, déclare que seules les entreprises qui permettent aux gens de voyager de manière rentable via un processus sans tracas, en gardant leur sécurité à l’esprit, sont celles qui se développeront plus rapidement.

De plus, l’arrivée des véhicules électriques pourrait changer la donne. “Les dépenses opérationnelles et l’économie peuvent changer radicalement, car le carburant joue un rôle énorme sur ce marché”, note Pahwa.

