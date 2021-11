La voie est libre pour Granovskaia alors que le chef prépare un triple accord avec Chelsea pour Tuchel

Chelsea chercherait à signer deux grands noms en janvier – tandis que les Bleus pourraient également être levés par l’engagement d’un nouveau contrat avec un favori de Thomas Tuchel.

Les Blues se sont dirigés vers la dernière pause internationale en bonne santé. Les champions d’Europe dominent la Premier League avec 26 points en 11 matchs et sont également sur le point de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ils feront également face à un déplacement à Brentford en quarts de finale de la Coupe de la Ligue et auront de grands espoirs de remporter au moins un trophée de plus cette saison.

Cependant, Tuchel cherche toujours de nouveaux renforts dans la fenêtre de janvier alors qu’il cherche à renforcer ses options.

Et selon Marca, via le Daily Star, la réalisatrice Marina Granovskaia conclut quelques signatures avant janvier. Ils déclarent que les Bleus cherchent à signer l’un des Matthijs De Ligt ou Jules Kounde pour augmenter la concurrence défensive.

Koundé était l’une des stars les plus recherchées de la fenêtre estivale et reste la priorité n ° 1 de Tuchel. Chelsea est naturellement enthousiaste, bien que la forte position de négociation de Séville rende un accord difficile. En effet, la partie espagnole n’est prête à vendre que si la clause de libération de 68,7 millions de livres sterling de Kounde est respectée – ce que Chelsea ne veut actuellement pas faire.

Koundé aurait été laissé bouleversé par le mouvement potentiel qui s’effondre. Maintenant, parlant à la chaîne de télévision française TF1, Koundé a confirmé ces soupçons.

Alors qu’il était en service international avec la France, le défenseur a admis : « Est-ce que mon transfert raté à Chelsea cet été m’a affecté ? Oui, un peu, mais maintenant c’est digéré.

Cependant, les Bleus ont également apparemment progressé pour De Ligt, la Juventus étant vulnérable à sa vente.

Un geste pour le Néerlandais pourrait encore être sanctionné si Séville continuait à s’en prendre à Kounde.

Les Blues cherchent également à recruter Lorenzo Insigne au cours de la nouvelle année pour renforcer l’équipe de Tuchel.

Insigne a été un joueur de Naples pendant toute sa carrière professionnelle – à l’exception de quelques périodes de prêt formateur.

Cependant, avec l’ailier dans la dernière année de son contrat, il y a un sentiment croissant qu’une séparation pourrait se produire.

Les pourparlers se poursuivent pour tenter de trouver un terrain d’entente, Insigne souhaitant également une preuve de l’ambition de Naples avant de signer.

Au milieu du statu quo, Insigne pourra négocier avec des clubs hors d’Italie un accord de pré-contrat à partir de janvier. Et Chelsea est le candidat évident pour intervenir et signer un accord avec le joueur de 30 ans.

Rudiger pressenti pour signer l’extension de Chelsea

Le troisième deal de la fenêtre hivernale pourrait bien s’avérer le plus important. En tant que tel, les affirmations d’Antonio Rudiger sont maintenant prêtes à signer une prolongation seront très bien accueillies par Tuchel.

L’Allemand est devenu un pilier de l’équipe de Chelsea, formant un partenariat solide avec Andreas Christensen et Thiago Silva dans le cadre d’un trio de retour. Ils ont aidé Edouard Mendy à garder six cages inviolées en 10 matchs de Premier League jusqu’à présent cette campagne.

Avec son accord expirant en juin prochain, plusieurs gros frappeurs cherchent à bondir. En effet, des joueurs comme le Bayern Munich et le Real Madrid auraient tous deux manifesté leur intérêt.

Il Gazzetta dello Sport de lundi rapporte également que l’Inter Milan envisage de déménager pour Rudiger. Cependant, les exigences financières de Rudiger vont « bien au-delà de ce qui est autorisé » à l’Inter, selon le journal.

Au lieu de cela, il pourrait désormais s’engager à de nouvelles conditions à Stamford Bridge.

C’est certainement quelque chose Rudiger lui-même a pointé du doigt dimanche en discutant de son avenir.

« Pour l’instant, je me concentre uniquement sur ce qui se passe en ce moment. Je le dois au club, à l’entraîneur et à l’équipe.

Sur un retour potentiel en Bundesliga, Rudiger donnait peu de choses.

« Je ne me concentre actuellement que sur Chelsea. Nous verrons ce qui se passe », a-t-il conclu.

