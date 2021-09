La Voie lactée est plus désordonnée et chaotique que vous ne le pensiez

in

Des astronomes de l’Université de Genève ont conclu dans une nouvelle étude que la Voie lactée est chaotique et désordonnée en termes de répartition des matériaux et éléments qui la composent. Gaz, poudres et métaux ne semblent pas s’associer de manière homogène comme l’établissent les théories traditionnelles : au contraire, ils suivent une configuration aléatoire qui modifie une grande partie des conceptions établies concernant l’évolution des galaxies.

Les environnement qui compose la Voie lactée rassemble les métaux produits par les étoiles, les particules de poussière qui se sont formées à partir de ces métaux et aussi les gaz de l’extérieur de la galaxie qui y pénètrent régulièrement, c’est-à-dire le “gaz vierge” qui vient de l’extérieur et permet la création de nouvelles étoiles.

Jusqu’à présent, on pensait que tous ces éléments maintenaient une interaction uniforme et d’une certaine manière prévisible, mais la nouvelle étude effondre cette théorie et indique qu’ils se comportent sans suivre une organisation logique, du moins selon les schémas établis jusqu’à aujourd’hui.

Selon cette approche, il faudrait modifier complètement les simulations et les postulats sur la évolution de la voie lactée. L’étude suisse, récemment publiée dans la revue Nature, est basée sur des observations de l’atmosphère de 25 étoiles, qui ont été réalisées à l’aide du télescope Hubble de la NASA et du Very Large Telescope (VLT) de l’ESO.

Métallicité solaire dans la Voie lactée

Selon un communiqué, les modèles théoriques actuels considéraient que les trois éléments qui composent l’environnement de la Voie lactée, à savoir les métaux d’origine stellaire, les poussières galactiques et les gaz provenant de l’extérieur de la galaxie, étaient mélangés avec une certaine logique. et atteint le métallicité solaire partout dans la Voie lactée.

La métallicité solaire fait référence à la réalisation d’un niveau d’enrichissement chimique similaire à celui de l’atmosphère du Soleil: il est obtenu à partir des métaux que possèdent les étoiles, qui sont remis à l’environnement galactique lorsqu’elles arrivent en fin de vie. Soi-disant, cette métallicité devrait être uniforme dans toute la galaxie, avec une légère augmentation au centre, où les étoiles sont les plus nombreuses.

D’après les observations faites par les scientifiques, non seulement l’environnement de la Voie lactée n’est pas homogène, mais aussi certaines des zones étudiées n’atteignent que 10% de métaux solaires. Cela indiquerait que les modèles actuellement établis pour la formation et le développement de la Voie lactée seraient inexacts.

Parce que? En gros, parce que jusqu’à présent il est soutenu que lors de la formation de la Voie lactée, il y a plus de 10 milliards d’années, il n’y avait pas de métaux. Ils provenaient de l’apport des étoiles, qui ont progressivement enrichi l’environnement avec les métaux qu’elles produisaient, en faisant un forme homogène dans les divers secteurs de la galaxie.

Si ce n’était pas le cas, comme l’indique la nouvelle étude, les concepts sur la formation des galaxies, et en particulier la Voie lactée, changeraient radicalement. Les niveaux de métallicité sont connus pour être la clé de la formation des étoiles, de la poussière cosmique, des molécules et des planètes. Par conséquent, ils pourraient être former de nouvelles étoiles et planètes à partir de gaz de compositions très différentes. Cette recherche sera-t-elle le début d’une nouvelle compréhension de la dynamique des structures cosmiques ?

