La voie mène à la voie ⋆ 10z virale

in

NBC a un autre coup sur les mains. Ordinary Joe a montré un drame charmant et sincère sur la façon dont une décision peut changer votre vie.

Joe Kimbreau (James Wolk) a dû prendre une décision importante lors de son diplôme universitaire qui a affecté trois parcours de vie différents dans l’épisode 1 de la saison 1 d’Ordinary Joe.

Il a dû choisir entre suivre la tradition familiale et devenir flic, rejoindre sa meilleure amie et écraser Jenny au bord du lac, ou inviter la belle nouvelle fille qu’il vient de rencontrer, Amy, à un rendez-vous.

Eric : S’il te plaît, dis-moi que tu vas à la plage avec Jenny Banks.

Joe : C’est compliqué.

Eric : Non, c’est simple. Vous avez tous les deux fait cette danse d’avant en arrière depuis l’université.

Nous avons vite appris que Joe n’avait jamais pris de décision, et le reste de la première s’est concentré sur trois chronologies différentes.

C’était un concept intéressant, mais les sauts dans et hors des délais étaient très discordants, surtout dans les 10 premières minutes.

Une seconde, nous avons vu Rockstar Joe chanter, et la suivante, nous avons vu Nurse Joe discuter en vidéo avec son fils. Ensuite, nous avons de nouveau coupé à Cop Joe, qui a sauvé la vie d’un membre du Congrès local, tandis que l’infirmière Joe a sauvé la vie du tireur.

Il était difficile de se connecter à Joe dans n’importe quelle incarnation ou aux autres personnages, car les moments qui passaient étaient éphémères et informatifs plutôt que de fournir une profondeur.

La seule façon de faire la différence, au début, était que NBC a teinté chaque chronologie d’une couleur différente.

Une fois arrivé au cœur de l’épisode, il était plus facile de s’investir.

Joe Kimbreau vit la vie dont tant de gens rêvent – ​​il a trois chances différentes de bien faire les choses.

Je me sentais pour l’infirmière Joe. Je sais à quel point mes parents ont travaillé dur avec mon handicap physique et cognitif, alors j’ai compris la pression que cela mettait sur son mariage.

À bien des égards, Joe voulait agir comme si de rien n’était, même s’il était évident qu’il détestait son travail et que son mariage s’était effondré. Cela m’a attristé car j’ai toujours aimé le trope des amis aux amoureux.

Avec un peu de chance, ils apprendront à mieux communiquer et à retrouver le lien étroit qu’ils partageaient autrefois.

Jenny : On ne se parle même pas. Vous n’avez pas l’air heureux ou malheureux. Vous ne semblez jamais rien ressentir.

Joe : Ce n’est pas juste. Je ressens des choses.

Jenny : Nous étions les meilleurs amis. Maintenant, les seuls bons moments sont les vieux temps.

La chronologie de Rockstar Joe était ma préférée. Il avait l’air tellement vaincu dans les deux autres, mais il souriait toujours sur scène.

James Wolk a une voix formidable et on dirait qu’il s’éclate à jouer de la guitare.

Joe et Amy (Natalie Martinez) semblaient avoir le mariage parfait et des carrières réussies, mais les choses n’étaient pas ce qu’elles semblaient.

Leur mariage parfait a été entaché par un problème auquel de nombreux couples sont confrontés : les problèmes de grossesse.

Rockstar Joe et Amy avaient le scénario le plus réaliste. Malheureusement, les histoires de grossesse et de fausse couche bien faites ne sont pas souvent couvertes de manière réaliste, il sera donc intéressant de voir comment cela se déroule.

Tant de femmes qui font des fausses couches se blâment et craignent davantage de bouleverser leur partenaire.

Parfois, cela devient trop, et ils ne peuvent plus essayer pour leur santé mentale émotionnelle. C’est ce qui est arrivé à Amy. Elle était si fatiguée d’essayer et se sentait déçue.

Elle voulait se concentrer sur l’avancement de sa carrière mais craignait que Joe ne reste pas avec elle s’il n’y avait qu’eux deux. C’est une peur avec laquelle de nombreuses femmes infertiles luttent – ​​si elles suffisent à leurs maris.

Et si nous n’étions pas faits pour avoir des enfants ? Est-ce que tu vas être d’accord avec nous seulement ? Amy

Je ne m’attendais pas à ce que Jenny jette une autre clé dans leur mariage, mais c’est le drame savonneux dont sont faites les émissions de télévision.

C’était le rêve que Joe attendait : il avait un fils. Cependant, c’était avec sa petite amie d’université, et elle a donné leur fils en adoption.

Savoir qu’il a un enfant qu’il veut trouver tuera Amy. C’est une nouvelle difficile à avaler pour la plupart des femmes infertiles.

Amy et Joe pourraient-ils avoir un avenir dans un autre temps ? Peut-être. Le flic Joe s’est souvenu du rêve d’Amy de travailler pour un politicien local, et il a accepté la cérémonie de remise des prix en espérant qu’il la rencontrerait.

Était-ce une coïncidence ou le destin que ces deux mignonnes étaient à la fois célibataires et réticentes à se rendre seules à leur réunion d’université?

Pourraient-ils avoir une meilleure chance dans cette chronologie? Leur alchimie est toujours hors des charts. Cependant, il est intéressant de noter que Jenny a l’enfant de Joe dans chaque chronologie. Si Amy est stérile dans chaque chronologie, cela pourrait s’avérer être un problème.

Joe : Je vais te faire un marché. J’irai si tu y vas.

Amy : Aux retrouvailles ?

Joe : Seulement si tu veux. Pas de pression.

Amy : D’accord. Accord.

Ordinary Joe est bien parti, et c’est compréhensible puisque beaucoup d’entre nous sauteraient sur une seconde chance dans notre vie amoureuse et notre carrière. Il est également probable que les mêmes personnes influentes se présentent et se croisent, ce qui signifie que Joe devra choisir l’une de ses principales dames à un moment donné.

Cependant, il est souvent difficile de garder une trace de tout, en particulier des statuts relationnels d’Amy et Joe et de Jenny et Joe.

Il semblait que le reste de la distribution, y compris le meilleur ami et ailier de Joe, Eric, et sa famille voulaient toujours peser sur ses décisions. Eric a mentionné, au début, qu’il était temps pour Joe de prendre ses propres décisions, et il avait raison.

Ordinary Joe dégage des vibrations This is Us d’un drame sincère et de chronologies sautantes. Nous en avons besoin d’un en ce moment, surtout avec le mastodonte de NBC qui entre dans sa dernière saison.

Avec Rockstar Joe, il y a même des vibrations de Nashville. Il n’y a pas si longtemps, les émissions sur les musiciens étaient terminées, et nous en accueillons une autre.

Les spectacles avec de la bonne musique et des drames savonneux séduisent beaucoup, et cela s’est réuni en un seul. Utiliser la passion de Joe pour la musique dans toutes les chronologies est une belle ligne directrice pour les trois Joes.

Ordinary Joe est bien parti. Avec quelques ajustements pour rendre les changements de chronologie moins brusques, cela devrait être une balade agréable.

Qu’en avez-vous pensé, fanatiques ?

Avez-vous apprécié la première ?

Qu’avez-vous pensé de l’enclume de Jenny ?

Sonnez ci-dessous.

Ordinary Joe est diffusé à 10/9c le lundi sur NBC.

Modifier Supprimer

Laura Nowak est rédacteur pour TV Fanatic. Suivez-la sur Twitter.