La voile espagnole, pleinement engagée dans la lutte pour les médailles à Tokyo 2020

30/07/2021 à 13:27 CEST

La flotte olympique espagnole a clôturé vendredi sa sixième journée de compétition à Tokyo 2020 et, après avoir dépassé l’équateur du programme de voile, le 49er.FX, le 49er et le 470 hommes sont en pleine bataille pour le podium, tandis que les Lasers Radial et Standard disaient au revoir aux Jeux sans entrer dans la « Medal Race » (régates pour les médailles).

Támara Echegoyen et Paula Barceló ont conclu leur troisième journée de compétition et, après avoir marqué 13, 4 et 5, elles sont deuxièmes au classement général du 49er.FX avec 42 points après avoir été écartées.

Il lui reste encore trois des douze courses programmées dans la série précédente à disputer samedi avant la Medal Race qui aura lieu lundi prochain.

Le barreur d’Orensana, champion olympique à Londres 2012, et l’équipier majorquin, n’ont qu’un point de moins que les leaders du classement, les Néerlandaises Annemiek Bekkering et Annette Duetz (41); tandis que les Brésiliennes Martine Grael et Kahena Kunze (47) sont troisièmes, qui ont remporté l’or dans cette catégorie à Rio 2016.

Diego Botín et Iago López-Marra ont terminé la journée à la troisième place du classement général des 49ers. grâce au fait que dans les trois tours disputés, ils ont fait un quinzième, un deuxième et un cinquième.

Le skipper de Santander et l’équipier de La Corogne, après neuf courses disputées et en l’absence de trois autres dans la série précédente, qui aura également lieu samedi, sont à 34 points après avoir été écartés, au même titre que les leaders, le Britannique Dylan Fletcher et Stuart Bithell, et deuxièmement, les Néo-Zélandais Peter Burling et Blair Tuke.

En 470 hommes, Jordi Xammar et Nicolás Rodríguez ont terminé la troisième journée de compétition et cumulé six tests sur les dix prévus avant la Medal Race.

Le barreur barcelonais et l’équipier de Vigo, arrivés dans les eaux d’Enoshima en tant que premiers du classement international, ont fait ce jour une quatorzième et une première, ce qui les laisse quatrième au général avec 28 points après avoir été écartés.

Les Australiens Mathew Belcher et Will Ryan sont premiers avec 11 points, suivis des Britanniques Luke Patience et Chris Grube (22) et des Néo-Zélandais Paul Snow-Hansen et Dan Willcox (27), ceux-ci seulement un de moins que les Espagnols.

Silvia Mas et Patricia Cantero n’ont pas passé une bonne journée avec le 470 femmes et ils ont clôturé la journée avec deux quinzièmes, leurs deux pires résultats des six manches qu’ils ont disputées.

Le barreur barcelonais et l’équipier de Gran Canaria occupent la douzième place du classement général avec 47 points après avoir été écartés, tandis que les premiers classés sont les Polonais Agnieszka Skrzypulec et Jolanta Ogar avec 10 points.

Viennent ensuite les Britanniques Hannah Mills et Eilidh McIntyre avec 14 points et troisièmes les Françaises Camille Lecointre et Aloise Retornaz (17).

La Barcelonaise Cristina Pujol a conclu vendredi sa participation à Tokyo 2020 dans la catégorie Radial Laser, où elle était loin de se qualifier pour la Medal Race. dimanche prochain après s’être classé vingt-troisième au classement général après avoir disputé les dix précédentes régates programmées.

Pujol, 28 ans et débutant dans certains Jeux, a pris la vingt-quatrième place ce jour-là, alors que le meilleur résultat de sa série était précisément au premier tour, lorsqu’il a terminé premier.

La Danoise Anne-Marie Rindom est en tête du classement, qui n’a pas terminé ce vendredi la dernière épreuve de la journée et en raison de la pénalité pour cela, elle n’a pas pu obtenir la médaille d’or avant la Medal Race.

La Danoise compte désormais 64 points après avoir été écartée et est suivie par la Néerlandaise Marit Bouwmeester (71) et le Suédois Josefin Olsson (79).

Le Gran Canaria Joel Rodríguez a également conclu sa participation à la classe Laser Standard ce vendredi, dans laquelle il n’a pas pu se qualifier parmi les dix premiers qui participera à la Medal Race dimanche prochain et quittera la compétition à la seizième place au classement général.

Joel Rodríguez, comme c’est arrivé à sa coéquipière en Laser Radial, Cristina Pujol, a été exclu de la dernière régate, dont il a presque toujours été séparé au cours de la compétition.

Le joueur de 23 ans de Gran Canaria, une recrue dans certains Jeux, a fait deux mauvais résultats ce jour-là, un vingt-septième, qui était le pire de la série de dix manches et l’a rejeté, et a terminé avec un vingt et unième.

Le premier au général est l’Australien Matt Wearn, qui en compte 49 après élimination, ce qui lui assure l’or avant même la Medal Race.

Le deuxième est le Norvégien Hermann Tomasgaard, qui en cumule 71 ; tandis que le troisième est le Croate Tonci Stipanovic (74). Tous deux devront encore se battre lors de la dernière course pour rester sur le podium.

L’un de ceux qui optent pour ces positions, bien que ce soit compliqué, est le vétéran brésilien Robert Scheidt, qui a connu ce vendredi la pire journée de sa série (24, 16) et se classe sixième avec 86 points.

Samedi, le septième jour de compétition, ont lieu les premières Medal Races, celles de RS: X masculin et féminin, auxquelles la sévillane Blanca Manchón n’a pas participé, car elle était onzième au général, et oui la Gran Canaria Ángel Grand-mère, qui l’a fait dixième mais n’a aucune option pour monter sur le podium.

Ce jour-là, après s’être reposé ce vendredi, le Finlandais de Mahon Joan Cardona reprend la compétition, qui est deuxième du classement à un point du leader, le Britannique Giles Scott ; et aussi Nacra 17 de Tara Pacheco de Gran Canaria et Florian Tripttel de Barcelone d’origine allemande, placé en sixième position.